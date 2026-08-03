Togo: Traçabilité garantie

3 Août 2026
Togonews (Lomé)

Depuis le mois de juillet 2026, tous les carburants commercialisés au Togo sont soumis au marquage fiscal. Un moyen de lutter contre la fraude et les importations illégales.

Le dispositif repose sur trois piliers : un marqueur moléculaire invisible injecté dans chaque produit, résistant à la falsification et sans risque pour l'environnement ; des contrôles de terrain renforcés, avec des analyses réalisées tout au long de la chaîne de distribution ; et une plateforme numérique assurant la traçabilité des opérations et la détection des fraudes.

Il est ainsi possible de surveiller en permanence toute la chaîne, des dépôts jusqu'aux stations-service..

« Le secteur des hydrocarbures est stratégique pour notre économie. Mais pendant longtemps, il a été fragilisé par trois fléaux, notamment la fraude, la contrefaçon et la contrebande, entraînant diverses conséquences et un manque à gagner énorme pour le budget de l'État', explique Esso-Wavana Ahmed Adoyi, président de la Commission chargée du suivi et de l'exécution de ce programme.

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