Togo: Former en tressant

3 Août 2026
Togonews (Lomé)

Avec une contribution estimée à 18 % du produit intérieur brut (PIB) et près d'un million de personnes vivant directement ou indirectement de ses activités, l'artisanat demeure l'un des principaux pourvoyeurs d'emplois.

Derrière ces chiffres se cachent des initiatives individuelles qui participent au dynamisme du secteur, à l'image de celle portée par Samuel.

Sous l'ombre d'un grand arbre, dans un atelier aménagé à ciel ouvert à Lomé, l'artisan donne forme à des chaises et divers meubles à partir de lianes et de rotins. Chaque réalisation exige patience, précision et maîtrise des gestes, transformant ces matériaux naturels en pièces fonctionnelles et décoratives.

Mais l'ambition de Samuel dépasse la simple fabrication de meubles. Le promoteur a fait de son atelier un espace de formation où plusieurs jeunes apprennent les techniques de pressage, la préparation des matériaux et les étapes de finition, alliant transmission du savoir-faire et création d'opportunités d'emploi.

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Les lianes et les rotins utilisés proviennent du Ghana, sélectionnés pour leur qualité.

Dans un contexte où l'insertion professionnelle des jeunes reste un enjeu majeur, l'artisan entend renforcer sa capacité de production.

Son atelier démontre que les métiers manuels peuvent constituer bien plus qu'une source de revenus : un véritable levier de création d'emplois et de valorisation du savoir-faire artisanal.

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