Togo: Un exemple pour la jeunesse

3 Août 2026
Togonews (Lomé)

Président de la Conférence des évêques du Togo (CET), Mgr Benoît Alowonou a appelé dimanche les jeunes à s'engager résolument dans la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, un mal qui gangrène durablement la société.

Le prélat a cité comme modèle Floribert Bwana Chui, douanier congolais, membre de la Communauté de Sant'Egidio, assassiné à Goma pour avoir refusé de céder à la corruption. « N'ayez pas peur de contempler la vie du bienheureux Floribert qui a dit non à la corruption, et qui, pour le Christ, a accepté d'aller jusqu'au bout », a-t-il lancé.

L'Église catholique l'a reconnu comme martyr de l'honnêteté et de l'intégrité morale. Le pape François a autorisé la reconnaissance de son martyre en 2024 et il a été béatifié le 15 juin 2025 à Rome. Sa fête liturgique est célébrée le 8 juillet.

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