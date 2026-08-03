Ethiopie: Le Premier ministre Abiy insiste sur l'unité et la prospérité partagée comme seule voie de survie pour l'Éthiopie

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que progresser vers la prospérité grâce au « Medemer » -- la philosophie éthiopienne fondée sur la synergie, l'unité et le progrès collectif -- constituait la seule voie viable pour le pays afin de garantir un développement durable et une stabilité à long terme.

Dans un entretien accordé à l'Amhara Media Corporation (AMC), le Premier ministre a expliqué que le processus de réforme de l'Éthiopie s'est construit à l'issue de vastes consultations nationales visant à forger une vision commune pour la construction de la nation, la transformation économique et la stabilité politique.

Il a précisé qu'à la suite du lancement du programme de réformes en 2018, le gouvernement avait mené de larges consultations auprès des institutions, des experts, des acteurs politiques et des communautés à travers tout le pays.

Ces efforts ont grandement contribué à explorer le potentiel de développement de l'Éthiopie et les conditions nécessaires à une construction nationale collaborative, a souligné le Premier ministre Abiy.

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Le Premier ministre a notamment indiqué que ces consultations avaient permis de définir une orientation nationale claire en établissant un consensus autour de la nécessité de mener des réformes politiques et économiques inclusives.

Il a noté que les consultations publiques organisées dans toute l'Éthiopie avaient permis au gouvernement de mieux comprendre les aspirations et les préoccupations des citoyens.

Les discussions, notamment celles menées dans la région d'Amhara, ont montré que les Éthiopiens partagent des aspirations fondamentalement similaires en matière de paix, de développement, de justice et de progrès national.

Le Premier ministre a déclaré que la fragmentation politique et les divisions économiques sont apparues comme deux des défis les plus urgents identifiés au cours du processus de consultation. Les discussions sur les réformes, a-t-il ajouté, ont donné lieu à des idées visant à apaiser ces divisions et à favoriser un avenir national plus cohésif.

Le Premier ministre Abiy a souligné que l'ouverture isolée de la sphère politique ou de l'économie ne suffirait pas à produire un changement durable.

Selon lui, un progrès durable passe par une transformation à la fois politique et économique, fondée sur la coopération, l'inclusion et un objectif national commun.

« C'est pourquoi nous avons adopté un cadre qui reconnaît que marcher ensemble vers la prospérité grâce au Medemer est la seule voie capable de garantir la survie de l'Éthiopie », a déclaré le Premier ministre.

Compte tenu du contexte historique de la formation de l'État éthiopien, le Premier ministre Abiy Ahmed a accordé une attention particulière aux relations de longue date entre les peuples amhara et oromo. Il les a décrits comme les piliers fondamentaux du processus de construction nationale et du développement national du pays.

Il a indiqué que ces deux communautés sont étroitement liées depuis des siècles par des mariages mixtes, des alliances politiques, des échanges commerciaux, des échanges culturels et des institutions communes, ce qui fait de leur relation l'une des pierres angulaires de l'évolution historique de l'Éthiopie.

Le Premier ministre a précisé que les Amharas et les Oromos, qui constituent ensemble une part substantielle de la population et du territoire éthiopiens, ont tissé des liens sociaux et politiques profonds grâce à des mariages traditionnels, des systèmes d'adoption coutumiers et des alliances de longue date.

Il a cité des exemples historiques, notamment les sultanats de Shewa et de Yifat, ainsi que les dynasties de Gondar, de Yeju et de Were Himenu, pour illustrer la profonde intégration qui a façonné l'Éthiopie au fil des siècles.

Le Premier ministre Abiy a déclaré que les peuples d'Éthiopie avaient progressé, lutté et rêvé ensemble tout au long de l'histoire, et que l'Éthiopie moderne était issue de ce long processus d'intégration et d'effort collectif.

« Il est impossible d'imaginer l'empereur Ménélik II sans Ras Gobena, ni Ras Gobena sans l'empereur Ménélik II », a-t-il déclaré. « L'Éthiopie moderne s'est construite grâce à l'intégration et aux efforts conjoints de ces grands peuples. »

Le Premier ministre a décrit la victoire d'Adoua comme l'expression la plus évidente de l'unité nationale éthiopienne. Il a déclaré que des dirigeants issus de différentes régions et communautés avaient combattu côte à côte pour défendre la souveraineté du pays et remporter une victoire historique contre l'agression coloniale.

Il a également cité les soulèvements paysans du Gojam et du Bale comme exemples de la lutte commune des Éthiopiens contre l'oppression féodale et pour la justice et la transformation sociale.

Le Premier ministre Abiy a conclu que des siècles de coexistence, de commerce, de mariages mixtes et d'intégration sociale ont donné naissance à une tradition éthiopienne unique d'unité dans la diversité.

« Cet héritage historique reste l'un des principaux atouts stratégiques du pays alors que l'Éthiopie poursuit ses efforts en faveur de la paix, de la prospérité et du renouveau national », a déclaré le Premier ministre.