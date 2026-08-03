Ethiopie: Le Myanmar va envoyer une délégation pour étudier l'expérience de l'Éthiopie en matière de dialogue national

Addis Ababa — Le Myanmar prévoit d'envoyer une délégation en Éthiopie afin d'étudier le processus de dialogue national de ce pays, qualifiant l'approche éthiopienne visant à promouvoir la paix et à s'attaquer aux causes profondes des conflits de modèle précieux et digne d'être imité.

Cet engagement a été pris lors d'entretiens entre le président du Myanmar, Min Aung Hlaing, et l'ambassadeur d'Éthiopie au Japon et envoyé spécial, M. Daba Debele.

Selon une publication sur les réseaux sociaux du ministère éthiopien des Affaires étrangères, les deux parties ont abordé les relations bilatérales, les questions régionales et les problèmes concernant les ressortissants éthiopiens résidant au Myanmar.

Au cours de cette rencontre, le président Min Aung Hlaing a déclaré que l'Éthiopie et le Myanmar étaient confrontés à des défis contemporains similaires, notamment en ce qui concerne la résolution des causes profondes des désaccords et des conflits.

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Il a salué les progrès réalisés par l'Éthiopie dans la promotion d'un dialogue national inclusif malgré des défis internes et externes complexes, qualifiant l'expérience de ce pays d'admirable et source d'enseignements précieux.

Afin de tirer parti de l'expérience de l'Éthiopie, le président a indiqué que le Myanmar enverrait une délégation spécialisée en Éthiopie pour étudier de près le processus de dialogue national.

L'ambassadeur Daba Debele a informé le président du Myanmar des récents développements politiques et économiques en Éthiopie, soulignant que le pays enregistrait une croissance économique rapide grâce à ses réformes macroéconomiques, tout en surmontant avec succès les défis internes et externes.

L'ambassadeur a également mis en avant les réformes en cours en Éthiopie visant à renforcer la paix, la stabilité et le développement national, tout en réaffirmant l'engagement du pays à approfondir davantage la coopération bilatérale avec le Myanmar.

Le président Min Aung Hlaing a par ailleurs félicité l'Éthiopie pour le déroulement pacifique de ses récentes élections législatives et a adressé ses meilleurs voeux au Premier ministre Abiy Ahmed.

Il a déclaré que la résilience et les progrès constants de l'Éthiopie constituaient des enseignements précieux pour les pays confrontés à des défis similaires, se disant convaincu que l'expérience de ce pays pourrait servir de référence importante pour les propres efforts de consolidation de la paix du Myanmar.