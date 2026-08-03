Afrique de l'Est: L'IGAD rouvre sa mission à Khartoum, renforçant ainsi les efforts de la Corne de l'Afrique en faveur de la paix au Soudan

Addis Ababa — L'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) a officiellement rouvert sa mission à Khartoum, marquant ainsi un engagement régional renouvelé en faveur de la paix et de la stabilité au Soudan et dans l'ensemble de la Corne de l'Afrique, suite au retour du Soudan à une participation pleine et entière au sein de l'IGAD au début de cette année.

Le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workneh Gebeyehu, a officiellement rouvert la mission lors de sa visite de haut niveau au Soudan, réaffirmant ainsi l'engagement du bloc régional à soutenir une voie menée par les Soudanais vers une paix durable et la relance.

Dans un message publié sur son compte X, le secrétaire exécutif a déclaré que la mission reprendrait son rôle de lien essentiel entre l'IGAD, le gouvernement soudanais et le peuple soudanais, renforçant ainsi le dialogue, le partenariat et la coopération.

«Témoignant de l'engagement indéfectible de l'IGAD envers le parcours du Soudan vers la paix, la stabilité et le redressement, j'ai aujourd'hui officiellement rouvert la mission de l'IGAD auprès de la République du Soudan», a déclaré Workneh.

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Il a ajouté que cette réouverture reflétait l'engagement renouvelé de l'IGAD à soutenir le dialogue et à accompagner le Soudan dans sa quête d'une paix durable et d'un redressement.

Au cours de sa visite à Khartoum, M. Workneh s'est entretenu avec des responsables locaux au sujet de la situation actuelle au Soudan et de la responsabilité collective de faire avancer un processus de paix durable mené par les Soudanais eux-mêmes.

Il a également rencontré à Khartoum Kamil Idris, Premier ministre du Soudan, afin de discuter des mesures nécessaires pour faire progresser le Soudan sur la voie de la paix, de la stabilité et du redressement.

« En tant qu'IGAD, nous restons déterminés à soutenir les efforts du Soudan en faveur d'une paix durable et d'un redressement durable. Ce cheminement exigera une action concertée du gouvernement, de l'IGAD et de nos partenaires, unis par un objectif commun : rétablir un Soudan sûr et stable pour sa population », a-t-il déclaré.

Il a souligné que l'IGAD continuerait à soutenir les efforts en faveur de la paix, de la stabilité et du redressement au Soudan.

« L'avenir de notre région est indissociable de celui du Soudan », a déclaré M. Workneh, soulignant que la paix au Soudan est vitale non seulement pour la stabilité régionale, mais aussi pour les millions de Soudanais touchés par le conflit.

La visite du secrétaire exécutif à Khartoum avait pour objectif de dialoguer avec les dirigeants soudanais, d'évaluer l'évolution de la situation sur le terrain et de renforcer le dialogue, la solidarité régionale et la coopération.

La réouverture de la mission intervient alors que l'IGAD renforce son engagement auprès du Soudan, suite au retour de ce pays à une participation active au sein de l'organisation régionale, ce qui ouvre de nouvelles perspectives de coopération régionale et d'efforts coordonnés en faveur de la paix.

La stabilité du Soudan reste étroitement liée à la paix et à la sécurité dans toute la Corne de l'Afrique, où l'IGAD continue de jouer un rôle central dans la promotion du dialogue et de la coopération régionale.

L'Éthiopie, en tant que membre fondateur de l'IGAD et pays hôte de plusieurs bureaux régionaux de l'organisation, a toujours soutenu les mécanismes régionaux visant à relever les défis communs et à faire progresser la paix et la stabilité.