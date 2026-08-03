Sénégal: Célébration du Grand Magal de Touba 2026 - Entre recueillement et dévotion

À l'image des années précédentes, la 132e édition de la commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba n'a pas échappé à la règle de l'affluence. Les fidèles ont célébré le Grand Magal, hier, à la Grande Mosquée de Touba et dans ses environs, à travers des prières, des zikrs, des séances de lecture du Coran et de récitation de khassaïdes.

TOUBA - Le mausolée de Serigne Saliou Mbacké, cinquième khalife général des mourides, situé à quelques mètres, sur le côté droit de la porte Est de la Grande Mosquée, n'a pas échappé à la ferveur des pèlerins durant la matinée de la célébration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Ce lieu sacré abrite les mausolées de Serigne Saliou Mbacké et de ses deux fils, Serigne Moustapha Saliou Mbacké et Serigne Cheikh Saliou Mbacké.

Dès les premières heures de la journée, les lieux sont pris d'assaut. Les rayons du soleil de 10 h 30 n'ont en rien entamé le dévouement des fidèles. L'accès est devenu difficile en raison de l'affluence impressionnante. Des policiers régulent les entrées grâce à deux files d'attente distinctes, l'une pour les hommes et l'autre pour les femmes, ainsi qu'à des barrières installées aux portes d'entrée et de sortie. Ils veillent également à faciliter le passage des personnes du troisième âge.

Les forces de l'ordre sont appuyées dans leur mission par les membres de Moukhadimatoul Khidma, qui veillent au respect des règles de discipline, notamment le port du voile pour les femmes et le retrait des casquettes ou bonnets pour les hommes.

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Après avoir franchi l'entrée du mausolée, les disciples accomplissent leur ziar conformément aux recommandations islamiques. Ils formulent d'abord des prières de pardon et de miséricorde en faveur de leur guide spirituel avant d'implorer Dieu afin qu'Il exauce leurs voeux. Serigne Saliou Yate manifeste sa joie après avoir effectué le ziar auprès de son défunt homonyme. Selon lui, cette visite est devenue une obligation. « Je profite du Magal pour visiter le mausolée de mon guide, parce que j'habite à Saint-Louis, une ville très éloignée de Touba. Je renouvelle mes prières par la grâce de cet homme de Dieu », confie-t-il.

En faisant un tour au mausolée de Serigne Saliou Mbacké, on remarque également la présence de nombreuses personnes assises sur les carreaux gris de l'esplanade. Certaines psalmodient des versets du Coran ou des vers de khassaïdes, tandis que d'autres en font une lecture à haute voix.

La même affluence est observée aux mausolées du fondateur du Mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, et de Serigne Fallou Mbacké. L'intention de certains fidèles de se recueillir à l'intérieur du mausolée de Serigne Touba a toutefois été contrariée par les longues files d'attente. Mais Modou Seck, venu de Thiès, relativise : « Le plus important, c'est la prière. On peut prier partout, même chez soi. La présence à l'intérieur des mausolées est purement symbolique et, malheureusement, beaucoup de fidèles ne le savent pas ».

Vers midi, de nouveaux arrivants sont venus grossir les rangs des talibés présents depuis les premières heures de la matinée. L'accès à certains mausolées est devenu quasiment impossible, mais les plus patients ont attendu leur tour.

Lecture du Coran et des khassaïdes sur téléphone portable

Les longues files d'attente, formées après la prière de l'aube, disparaissent momentanément avant d'être réorganisées par les policiers. La ferveur est également perceptible sur l'esplanade de la Grande Mosquée, où chacun s'adonne à ses dévotions. Les téléphones portables servent désormais de support à de nombreux fidèles pour la lecture du Coran ou des khassaïdes. Outre la Grande Mosquée, des ziars sont également effectués à Daaray Kamil, la Maison du Coran, où repose Serigne Abdou Lahad Mbacké, ainsi qu'à l'ancien cimetière situé à l'est de la Grande Mosquée et au cimetière de Bakhiya.

La commémoration du départ en exil de Serigne Touba est également célébrée à Darou Minam, résidence de Serigne Mountakha Mbacké, à la résidence Khadimou Rassoul, au siège du dahira Hizbut-Tarqiyyah, entre autres. Dans ces différents lieux, les fidèles prient pour l'exaucement de leurs voeux, lisent le Coran, récitent des khassaïdes - poèmes de Cheikh Ahmadou Bamba - et offrent des berndés (repas copieux) à leurs condisciples et à leurs invités.

Le Grand Magal de Touba, qui commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba vers le Gabon en 1895, rassemble chaque année près de quatre-millions de pèlerins dans la ville sainte fondée par Khadimou Rassoul en 1888.

À l'origine, les mourides célébraient cet événement dans leurs lieux de résidence. À partir de 1947, le deuxième khalife général des mourides, Serigne Fallou Mbacké, leur demanda de le rejoindre à Touba pour une célébration unique. Cette tradition a ensuite été perpétuée par ses successeurs : Serigne Abdou Lahad Mbacké, Serigne Abdoul Ahad Khadim, Serigne Saliou Mbacké, Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, Serigne Sidy Moctar Mbacké et l'actuel khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.