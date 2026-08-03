Sénégal: Dahira Hizbut Tarqiyyah d'hier à aujourd'hui - Le numérique révolutionne les grandes expositions

Les grandes expositions du dahira Hizbut Tarqiyyah sont passées des tableaux physiques aux écrans géants diffusant photos, textes et vidéos numériques. Une évolution technologique qui apporte une nouvelle dimension à la présentation de l'histoire du mouridisme, à l'occasion du cinquantenaire du mouvement.

Le complexe Cheikh Ahmadou Khadim de Touba (Madiyana) accueille, du 29 juillet au 3 août 2026, les grandes expositions du dahira Hizbut Tarqiyyah. Installée sous une vaste tente blanche dressée à gauche de l'entrée de ce haut lieu du savoir, l'exposition se distingue par une organisation soignée. Dès l'entrée, les visiteurs sont accueillis par la récitation des khassaïdes de Cheikh Ahmadou Bamba diffusés par des haut-parleurs. Deux jeunes membres du dahira orientent ensuite le public vers le parcours de visite.

À l'intérieur, le changement saute aux yeux. Les traditionnels panneaux en bois ont laissé place à 18 écrans numériques, dont deux exclusivement consacrés à la diffusion de vidéos. Les supports présentent, en français et en arabe, des textes, des photographies et des vidéos retraçant les cinquante années de Hizbut Tarqiyyah au service du mouridisme (1976-2026). L'exposition revient également sur les grandes étapes de la vie de Cheikh Ahmadou Bamba ainsi que sur les réalisations des différents khalifes généraux des mourides, notamment Serigne Abdou Lahad Mbacké, Serigne Saliou Mbacké, Serigne Fallou Mbacké et l'actuel khalife général, Serigne Mountakha Mbacké.

La diffusion des contenus est volontairement ralentie afin de permettre aux visiteurs de lire les informations, de prendre des notes ou de photographier les écrans. Au fil du parcours, le public découvre la contribution de Hizbut Tarqiyyah au développement du mouridisme. Les archives retracent notamment la construction d'infrastructures religieuses et éducatives ainsi que la formation de milliers de talibés au Sénégal et à l'étranger dans l'apprentissage du Coran et des sciences islamiques.

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Parmi les réalisations présentées figurent le musée Fathul Fattah (Keur Khassida Yi), une bibliothèque, une mosquée ainsi que le siège de la direction générale du mouvement. Les visiteurs découvrent également les dates marquantes de son histoire, comme la première ziara auprès de Serigne Abdou Lahad Mbacké ou encore l'implantation des premières cellules à Louga (1989), Diourbel (1990) et Touba (1991). Selon Saer Sall, Hizbut Tarqiyyah signifie « le mouvement de l'élévation spirituelle ». Cette appellation a été attribuée par Serigne Abdou Lahad Mbacké.

Le numérique au coeur de la stratégie

Le numérique occupe désormais une place centrale dans les activités du mouvement. Le secrétaire général des Grandes Expositions, Serigne Mourtalla Sèye, explique que Hizbut Tarqiyyah a très tôt fait le choix d'intégrer les nouvelles technologies, avec l'acquisition de matériels informatiques dès les années 1990.

Cette modernisation touche également les méthodes d'apprentissage et de récitation des khassaïdes. « Les kurels n'ont plus besoin d'utiliser des feuilles ou de tourner les pages. Les textes sont désormais programmés sur des supports numériques qui suivent automatiquement le rythme de la récitation », explique-t-il.

Cette orientation a également permis au mouvement de créer sa propre chaîne de télévision, Al Mouridiyyah TV. Hizbut Tarqiyyah forme par ailleurs ses membres aux métiers des médias, notamment à la prise de vue, au montage audiovisuel, à la présentation d'émissions et à la communication numérique. Selon ses responsables, cette stratégie permet aujourd'hui de mieux diffuser les enseignements du mouridisme auprès des fidèles au Sénégal comme à l'étranger.

Au-delà de cette exposition, plusieurs activités sont prévues dans le cadre du cinquantenaire du mouvement. Elles comprennent deux conférences scientifiques consacrées à l'histoire et à l'oeuvre de Hizbut Tarqiyyah, la publication d'un numéro spécial du magazine « L'Abreuvoir des Assoiffés », la réalisation d'un film documentaire, des émissions et panels dans les médias nationaux et internationaux ainsi que des journées portes ouvertes.

La deuxième journée de l'exposition a été marquée par la visite de Cheikh Ahmadou Badawi Mbacké, accueilli par Serigne Mourtalla Sèye. Le guide religieux a salué le travail accompli par Hizbut Tarqiyyah au sein de la confrérie mouride. « Ils se sont appuyés sur leur élite pour faciliter la compréhension du mouridisme et de l'islam. À travers leurs expositions et leur soutien constant aux différents khalifes généraux, ils apportent une contribution remarquable au rayonnement de la confrérie », a-t-il déclaré.