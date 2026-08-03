Afrique de l'Ouest: Prix africain CEDEAO de l'économie verte - Une étudiante de l'ISFAR récompensée pour une innovation au service de l'environnement

Une innovation sénégalaise au service de la transition écologique vient d'être distinguée à l'échelle continentale. Mariama Tidiany Coundoul, élève-ingénieure en agriculture à l'Institut supérieur de formation agricole et rurale (ISFAR, ex-ENCR) de l'Université Alioune Diop de Bambey, a remporté le Prix africain CEDEAO de l'économie verte, décerné dans le cadre du Salon international de l'entrepreneuriat féminin (SIEF 2025).

Étudiante en troisième année de licence et fondatrice du projet Green Nopal Keur, la jeune innovatrice s'est illustrée en développant une solution qui transforme le cactus, une plante envahissante, ainsi que des déchets agricoles en charbon écologique, charbon actif et biochar. L'information a été communiquée par son père, Cheikhou Tidiane Coundoul, inspecteur de spécialité de la Formation professionnelle et technique.

Cette innovation s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire en valorisant des ressources jusque-là peu exploitées afin de répondre aux défis de la gestion des déchets, de la transition écologique et d'une agriculture plus durable. Les promoteurs du projet estiment qu'il illustre la capacité des jeunes entrepreneurs africains à proposer des solutions innovantes fondées sur les principes de l'économie verte.

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À travers cette distinction, les organisateurs saluent l'engagement de la jeune étudiante en faveur d'un entrepreneuriat responsable et de la protection de l'environnement, tout en mettant en lumière la contribution des femmes africaines au développement durable.

Mariama Tidiany Coundoul est également en lice pour le Grand Prix africain YAS de l'entrepreneuriat féminin, où son projet figure parmi les 80 initiatives sélectionnées, selon les informations transmises par son père, également directeur du Centre de perfectionnement des artisans ruraux (CPAR) de Sédhiou.