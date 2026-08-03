Sénégal: Magal de Touba - Les enfants, ces héros discrets de la ferveur mouride

Lors du Grand Magal de Touba, ils sont omniprésents. Petites mains de l'organisation, compagnons de voyage de leurs proches, aide-cuisiniers, coursiers ou simples pèlerins impatients d'effectuer leurs ziars, les enfants vivent intensément l'événement. Dans les garages, les marchés et les concessions, ils participent, chacun à sa manière, à cette formidable chaîne de solidarité qui fait la singularité du Magal.

La main droite dans celle de sa grand-mère et un éventail dans l'autre, Mame Diarra, 4 ans, toute jolie dans sa robe brodée et ses nouvelles tresses, fait de son mieux pour rester au même niveau que les deux dames qui marchent à ses côtés, chacune portant un sac sur la tête. Malgré sa petite taille, elle refuse obstinément de se laisser distancer.

Il est 18 h 48, ce 31 juillet 2026. Dans le bruyant garage de Darou Marnane, motos Jakarta, voitures, bus, charrettes et pousse-pousse se croisent dans un vacarme incessant. Les klaxons se mêlent aux appels des rabatteurs, tandis que des milliers de pèlerins avancent difficilement entre les bagages, les vendeurs ambulants et les véhicules en quête d'une place.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Essoufflée par la marche, mais poursuivant son chemin tout en répondant à nos questions, Mme Astou Diagne jette un regard attendri vers sa petite-fille. « Son papa est venu à Touba avec son véhicule, mais elle a préféré faire le voyage avec moi. Quand on lui propose de la porter, elle répond toujours non », raconte la grand-mère en souriant.

En provenance du quartier Usine Ben Tally, à Dakar, elles se sont levées aux aurores pour prendre la route. En chemin, elles se sont arrêtées chez un parent afin de reprendre des forces avant d'effectuer les derniers kilomètres vers la cité religieuse.

À quelques rues de là, Sokhna Momi Mbacké, 14 ans, se faufile entre les étals en compagnie d'une dizaine d'adolescentes de son âge. Dans un français impeccable, elle explique être fière de « servir Serigne Touba » en participant aux travaux de la cuisine familiale. « Il y a énormément de monde à la maison et il y a toujours quelque chose à faire. Mais nous sommes heureuses, en tant que descendantes de Serigne Touba, de nous occuper des invités pour qu'ils ne manquent de rien et passent un excellent Magal », dit-elle avant de rejoindre en courant ses camarades qui l'appellent déjà. Pour ces jeunes filles, les journées commencent très tôt et se terminent tard.

Des petites mains au service des pèlerins

Deux sachets noirs à la main, Ami Dème, 13 ans, accompagnée de cinq autres filles, vient justement de récupérer des habits chez le tailleur.

« Entre les commissions au marché, les courses à la boutique, le ménage et la cuisine, nos journées sont sans repos. Mais ce sont des moments que nous attendons avec impatience. Nous gardons toujours de très beaux souvenirs du Magal. La fatigue en vaut la peine. Quand les invités repartent, nous retrouvons notre quotidien et nous ressentons un grand vide », confie l'élève. Ses camarades enchaînent les allers-retours entre la cuisine, la boutique, le marché et les chambres où sont logés les hôtes. Une fatigue qu'elles acceptent volontiers, convaincues qu'elle fait partie des enseignements du Magal.

Debout devant un étal de petit-déjeuner, Khoudia Fall, venue de Médina Salam en ce 1er août 2026, ne sait plus où donner de la tête. Il est 12 h 52. Elle cherche désespérément un véhicule pour rejoindre Loyène, à quelques kilomètres du cimetière de Bakhiya.

Autour d'elle, trois garçons patientent. Les deux plus jeunes, Malal et Oumar Seck, âgés de 8 et 12 ans, se sont installés sur leurs sacs, tandis que leur aîné, âgé d'environ 17 ans, reste debout, silencieux.

« Ce sont des neveux. Ils viennent tous au Magal chaque année et tiennent absolument à effectuer leurs ziars », explique-t-elle. Sa plaisanterie détend aussitôt l'atmosphère. En montrant le plus grand, les bras croisés, elle glisse en riant : « C'est un Seck. Quand il a faim, il ne parle plus ».

Derrière eux, une vendeuse de petit-déjeuner les invite poliment à libérer le passage afin de permettre aux clients d'accéder à son commerce. Sans protester, Khoudia Fall rassemble les bagages et entraîne sa petite troupe vers un autre coin du garage.

En provenance de Keur Wélé, dans le département de Kébémer, une demi-douzaine de garçons âgés de 14 à 18 ans viennent d'acheter des chaussures « tic-tic » au marché. L'un d'eux s'accroupit aussitôt sur le bitume pour essayer sa nouvelle paire. À l'exception d'un apprenti en menuiserie métallique, tous sont élèves coraniques. Arrivés à Touba depuis jeudi, ils logent chez leur marabout et participent aux travaux de la concession ainsi qu'aux berndés.

Pour eux, servir est une manière de vivre pleinement le Magal. Plus loin, une jeune mère, le visage ruisselant de sueur et une lourde valise sur la tête, finit par prendre dans ses bras sa fillette d'environ quatre ans. L'enfant peinait à se frayer un passage entre les tas d'immondices, les charrettes et les véhicules, tandis que son compagnon avançait déjà, les bras chargés de bagages.

« Excusez-nous, mais nous sommes vraiment trop pressés pour parler », lance-t-elle avant de disparaître dans la foule, manifestement épuisée par le voyage.

Le jour du Magal, vers 10 heures, assis parmi les pèlerins regroupés devant le mausolée de Serigne Saliou Mbacké, Serigne Saliou Samb demande des bouteilles d'eau vides. « C'est pour les revendre aux vendeurs d'eau. Hier, j'ai pu gagner 1 000 Fcfa », se réjouit l'élève coranique, arrivé du garage Darou.

À la sortie de la mosquée, deux heures plus tard, il récupère les bouteilles vides dans les poubelles installées le long du lieu de culte. S'il parvient à les collecter en grand nombre, Serigne Saliou pourrait multiplier ses recettes.