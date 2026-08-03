Sénégal: Kaolack - 173 candidats à l'émigration irrégulière interceptés

La Légion de Gendarmerie de Kaolack a mené deux opérations distinctes les 31 juillet et 1er août 2026, permettant l'interpellation de 173 candidats à l'émigration irrégulière, selon un communiqué de la Gendarmerie nationale.

D'après la note publiée ce 2 aout 2026, la première opération s'est déroulée le vendredi 31 juillet, lorsque la Brigade territoriale de Sokone, appuyée par l'Escadron de Surveillance et d'Intervention et une équipe de l'Escadrille d'Appui Drones, a investi la forêt du village de Bossinkang, dans la commune de Toubacouta. Trente-six personnes y ont été interpellées.

Selon les enquêteurs, ces candidats à l'émigration s'étaient rassemblés dans cette zone boisée « en attendant leur embarquement pour un départ irrégulier vers l'Europe », initialement programmé dans la nuit du 1er au 2 août.

Des candidats à l'émigration irrégulière arrêtés par la Gendarmerie alors qu'ils se cachaient dans la forêt de SokoneUne pirogue surprise dans la mangrove

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Le lendemain, exploitant un renseignement sur un possible départ maritime, la Brigade de proximité de Nioro a lancé une patrouille fluviale dans le secteur de Fandiongue, identifié comme un point de passage des embarcations venues de Sokone.

Les gendarmes ont ainsi surpris une pirogue « dissimulée au bord de la mangrove ». L'opération, menée « sans incident », s'est soldée par la neutralisation des trois capitaines de l'embarcation et l'interpellation de tous les passagers, soit 137 personnes.

La Gendarmerie intercepte des candidats à l'émigration irrégulière

Le bilan détaillé par sexe et nationalité

Parmi ces 137 interpellés figurent 116 hommes, 15 femmes et 6 enfants. La répartition par nationalité fait apparaître une majorité de Sénégalais (104, dont 91 hommes, 8 femmes et 5 enfants), suivis de 14 Gambiens, 12 Guinéens et 7 Maliens.

Les forces de l'ordre ont également mis la main sur une pirogue de 18 mètres, deux moteurs hors-bord de 40 CV (un Yamaha et un Parsun) ainsi que 238 bidons de 20 litres de carburant, représentant un total de 4 760 litres destinés à la traversée.

Au total, les deux opérations ont permis l'interpellation de 173 candidats à l'émigration irrégulière et la saisie de moyens logistiques importants destinés à l'organisation de ce départ clandestin.