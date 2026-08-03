Sénégal: Tentative de meurtre présumée à Grand-Yoff - Un homme placé en garde à vue

Le Commissariat d'arrondissement de Grand-Yoff a interpellé, le 28 juillet, un individu poursuivi pour tentative de meurtre, coups et blessures volontaires et détention d'un tesson de bouteille, après une violente agression survenue à la gare routière communément appelée « Garage Bignona ».

Selon les informations communiquées par la Police nationale, les faits se sont produits aux environs de 22 heures. Alertés par un appel téléphonique faisant état d'un homme agressant une femme avec un tesson de bouteille, les policiers sont rapidement intervenus et ont procédé à son arrestation.

Les premiers éléments de l'enquête révèlent que le mis en cause s'était présenté dans un restaurant où il aurait exigé d'être servi gratuitement. Face au refus de la restauratrice, il l'aurait menacée de mort avant de la poursuivre en lui lançant des tessons de bouteille. La victime, enceinte de huit mois selon son témoignage, a échappé à l'agression.

Dans sa fuite, le suspect s'en est ensuite pris à une autre personne, qu'il aurait saisie au cou avant de tenter de la frapper à plusieurs reprises avec son tesson de bouteille.