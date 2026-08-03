Sénégal: Mercato - Souleymane Faye file à Lorient

3 Août 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Le passage de Souleymane Faye au Sporting Portugal aura été de courte durée. Débarqué chez les Lions lors du mercato hivernal, l'ailier sénégalais change déjà de club après seulement six mois sur place.

Souleymane Faye avait été recruté à Grenade pour environ 6 millions d'euros en janvier 2026, avec l'ambition de s'installer parmi l'élite du football portugais. Il a réussi à connaitre 9 apparitions avec le club portugais, dont 2 en Ligue des champions. L'ancien joueur de Galaxy Foot Dakar rebondit désormais en Bretagne. À 23 ans, champion d'Afrique U20 en 2023, il rejoint le FC Lorient sous forme de prêt assorti d'une option d'achat pour la saison à venir.

Souleymane Faye devient ainsi la troisième recrue estivale du club lorientais, après les arrivées d'Alec Georgen et de Gabin Bernardeau. Une nouvelle étape qui pourrait offrir à l'attaquant polyvalent le temps de jeu qui lui a manqué au Portugal.

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