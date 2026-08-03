Madagascar: Pétanque - Mondiaux juniors - Le pays conserve l'or en doublette

Les boulistes malgaches ont décroché trois médailles, dont l'or en doublette et le bronze en triplette ainsi qu'au tir de précision, lors des Championnats du monde des jeunes à Santa Susanna, en Espagne.

Trois podiums sur trois épreuves. Madagascar a brillé avec une médaille d'or et deux de bronze aux Championnats du monde des jeunes de moins de 18 ans. La compétition s'est achevée hier soir à Santa Susanna, en Espagne. La Grande Île conserve son titre en doublette mixte en s'imposant 13-6 face à l'Espagne en finale, au terme d'une rencontre de 1 h 25. Après avoir atteint les demi-finales en triplette mixte et au tir de précision, le duo Clarito Harison Andriambelonony-Nomena Ramamonjisoa a nettement dominé les Espagnols Hugo et Ainhoa, cette dernière ayant été remplacée par Marina en cours de partie.

Les Malgaches ont rapidement pris l'avantage et maîtrisé la finale, menant 7-0 dès la troisième mène puis 10-4 à la neuvième. Clarito s'est illustré avec plusieurs carreaux spectaculaires. Il a conclu la rencontre par un tir à trois points. En demi-finale, la paire malgache avait écarté les Thaïlandais, parmi les favoris du tournoi, 13-8 à la 18e mène, dimanche matin. Clarito et Nomena avaient d'abord mené 5-0 avant d'être rejoints à 5 partout, puis à 7 partout à la 10e mène. Madagascar avait ensuite repris l'avantage, malgré deux mènes annulées.

Deux bronzes supplémentaires

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En quarts de finale, Clarito et Nomena avaient éliminé les Danois 13-7, après avoir écarté les Monégasques en huitièmes. Champion du monde en titre, Madagascar avait remporté la médaille d'or en doublette et l'argent en triplette lors de l'édition 2025, disputée à Isla Cristina, en Espagne. Cette année, la sélection malgache repart avec deux médailles de bronze supplémentaires en triplette et au tir de précision.

En triplette, Clarito, Nomena et Eliot Raberanto se sont inclinés face à l'équipe de France, composée de Jason, Sacha et Roxane, sur le score de 11-13 à la 18e mène, après plus de deux heures de jeu. Le trio malgache avait auparavant largement dominé l'Italie (13-1) en huitièmes de finale avant d'éliminer la Suisse (13-4) en quarts.

Le parcours de Clarito et Nomena s'est également arrêté en demi-finale du tir de précision, où ils ont été battus par les Thaïlandais Suekam Panadda et Aramrod Saharat, 17-29. Le score était encore serré après le premier atelier (8-9), avant que les Thaïlandais ne creusent progressivement l'écart (3-6, 0-3 puis 1-6). Le cinquième atelier n'a pas été disputé. En quarts de finale, Madagascar avait dominé les Turcs Tosun Yagmur et Ceylan Omer, 20-15.