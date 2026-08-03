Afrique: Basketball 5X5 - Afrobasket U18 - Les Ankoay jouent en outsiders à Abidjan

Madagascar aborde l'AfroBasket 2026 avec le statut d'outsider à Abidjan. Les Ankoay essaient de suivre le parcours de leurs aînés, vice-champions d'Afrique à domicile en 2022.

Arrivés à Madagascar vendredi en provenance du Zimbabwe, les Ankoay ont les yeux tournés vers Abidjan pour l'AfroBasket, du 5 au 16 août. Septièmes africains au classement U18 sorti au mois de décembre 2025, les Ankoay sont sous pression à Abidjan. Leur position situe la sélection malgache dans le groupe des nations capables de jouer les trouble-fêtes, mais les place aussi derrière plusieurs adversaires qualifiés de favoris lors de l'AfroBasket U18 qui commence dans deux jours.

Au sommet de cette hiérarchie figure le Mali, première nation africaine. La Côte d'Ivoire, deuxième, aura l'avantage d'évoluer à domicile, tandis que l'Égypte complète le podium. Le Cameroun occupe la cinquième place. Le Sénégal, huitième, le Maroc, neuvième, le Nigeria, dixième, le Rwanda, douzième, la Tunisie, quatorzième, et le Tchad, dix-septième, figurent également parmi les nations qualifiées, ainsi que le Gabon.

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Les Ankoay arrivent à Abidjan avec une dynamique qui peut leur permettre de dépasser leur statut d'outsiders. Lors des éliminatoires, Madagascar a réalisé un parcours sans faute, avec quatre victoires en quatre matches. Les jeunes Malgaches ont d'abord frappé fort face à la Namibie, en s'imposant 115-31, avant de dominer le Zimbabwe 88-44.

Niveau très élevé à Abidjan

Ils ont ensuite confirmé leur supériorité au match retour contre la Namibie, avec un nouveau succès sans appel, 111-33, puis ont conclu leur parcours par une victoire 84-45 face au Zimbabwe. Un bilan impressionnant de quatre succès.

Ce parcours confirme les qualités offensives et collectives des Ankoay. Leur vitesse d'exécution, leur circulation du ballon et leur capacité à imposer un rythme élevé constituent des armes importantes.

Toutefois, le niveau sera nettement plus relevé à Abidjan. Les larges victoires obtenues durant les qualifications ne doivent pas masquer les difficultés qui attendent Madagascar face aux meilleures formations du continent.

Le principal défi sera physique. Face au Mali, à la Côte d'Ivoire ou au Cameroun, les Ankoay devront répondre dans les duels, notamment au rebond et dans le secteur intérieur. La gestion des pertes de balle, l'efficacité offensive et la capacité à rester concentrés dans les moments difficiles seront également déterminantes.

« Le plus dur reste à venir. Les prochaines échéances seront difficiles, car le niveau sera très élevé à Abidjan », déclare Jean-Michel Ramaroson, président de la FMBB.

Andry Rakotomanantsoa, entraîneur des Ankoay U18 filles durant l'AfroBasket U18 à Madagascar en 2022, donne son avis : « C'est à Abidjan que le vrai combat commence. Nous verrons alors ce que nous valons réellement, puisque nous ne serons pas le pays hôte comme en 2022 à domicile. »

Avec son septième rang au départ, Madagascar n'arrive donc ni en favori ni en simple figurant. Son véritable défi sera de transformer son statut d'outsider en une force capable de bousculer la hiérarchie.