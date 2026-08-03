Madagascar: Diplomatie - Le général Randriamiandrisoa accrédité à Genève et à Vienne

La boucle des formalités diplomatiques est bouclée. Le général à la retraite Edelin Calixte Randriamiandrisoa a officiellement pris ses fonctions sur la scène multilatérale. Le diplomate a présenté, le 29 juillet, ses lettres de créance à Monica Juma, directrice générale de l'Office des Nations unies à Vienne. Un mois auparavant, le 30 juin, il avait effectué la même procédure auprès de Tatiana Valovaya, directrice générale de l'Office des Nations unies à Genève.

Nommé ambassadeur de Madagascar auprès de l'Office des Nations unies à Genève, il cumule également les fonctions de représentant permanent auprès des agences spécialisées basées à Vienne, notamment l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi). Une double casquette qui l'installe au coeur des enjeux internationaux touchant, entre autres, au développement industriel.

Ancien officier général de l'armée de l'air, Edelin Randriamiandrisoa aborde ces nouvelles responsabilités avec un parcours diversifié, tant dans le domaine militaire qu'au sein de l'administration publique. Il totalise plus d'une décennie à la tête de ministères, cinq années comme conseiller auprès de hauts responsables gouvernementaux, ainsi qu'un passage au gouvernement durant la Transition, en 2009, en tant que ministre de l'Environnement et des Forêts. Il a également occupé des fonctions stratégiques au sein du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.