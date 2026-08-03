Madagascar: Justice - Un employé de la Cnaps écroué

La justice a ordonné le placement en détention provisoire d'un agent de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS), le 30 juillet. Il est poursuivi pour des faits de détournement de fonds commis au sein de l'institution, selon une source. Les faits remonteraient à 2025. « Un audit interne de routine a révélé des irrégularités dans la gestion des pensions de retraite des membres. L'enquête menée à la suite d'un important manque à gagner a confirmé un détournement de fonds au niveau du poste de cet agent », explique une source auprès de la Caisse, ce week-end.

Cet agent est un membre de syndicat de travailleur. La CNaPS a tenu à préciser que « cette affaire n'a aucun lien avec l'orientation politique ou les responsabilités syndicales de la personne concernée, mais découle uniquement des irrégularités constatées lors du contrôle interne ».

« La Justice a examiné l'affaire et a rendu son verdict conformément aux lois en vigueur », note la direction générale de la CNaPS, dans un communiqué sur le verdict concernant l'affaire impliquant son employé. Elle précise qu'elle « respecte pleinement l'indépendance de la Justice et invite chacun à ne pas diffuser d'informations non vérifiées, à respecter le déroulement de la procédure judiciaire et à préserver la dignité de la CNaPS ».