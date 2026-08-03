Madagascar: RN4 - Des feux de brousse perturbent la circulation

La circulation sur la route nationale 4 (RN4) a été perturbée à la hauteur d'Andranofeno, une localité située dans le district d'Ankazobe, hier. Des feux de brousse ont rapidement embrasé les végétations longeant les deux bords de la route. Ces incendies ont généré un dégagement de fumée épaisse sur la route. « Ces fumées réduisaient fortement la visibilité, on devait ralentir pour éviter un accident. D'autres ont préféré s'arrêter complètement lorsque les flammes ont fini par rejaillir des deux côtés de la route », témoigne un conducteur.

Selon les forces de l'ordre, la circulation a été perturbée pendant environ une demi-heure, le temps que la fumée se dissipe et permette aux usagers de reprendre la route en toute sécurité. Grâce à la mobilisation de la population, du Comité de lutte contre les feux de brousse (KMDT), de la Gendarmerie nationale et des différents responsables locaux, l'incendie survenu à Andranofeno Sud, dans la commune de Tsaramasoandro a été maîtrisé, selon le ministère de l'Environnement et du développement durable, tard dans la soirée. Les vents forts auraient rendu l'extinction du feu particulièrement difficile.

D'après l'évaluation provisoire effectuée, environ 10 hectares de végétation sont partis en fumée, incluant des plantations d'eucalyptus.

Chaque année, la végétation longeant la route nationale 4 est la cible de ces incendies à répétition. Le ministère de l'Environnement et du développement durable appelle les usagers de cet axe à la plus grande vigilance, rappelant qu'un simple mégot de cigarette mal éteint peut déclencher un feu incontrôlable.

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