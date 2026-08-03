Madagascar: Athléisme - La relève nationale forge son destin

Le sommet national d'athlétisme sur piste, réservé aux catégories U16, U18 et U20, n'a été marqué par aucun nouveau record. Quelques athlètes ont toutefois affiché un potentiel prometteur.

Les jeunes athlètes venus des différentes ligues régionales ont animé la piste du stade d'Alarobia durant les trois jours des championnats nationaux, clôturés dimanche par une succession d'épreuves de sprint, de haies, de relais, de demi-fond et de concours. Les catégories U16, U18 et U20, chez les filles comme chez les garçons, ont donné un aperçu encourageant du vivier national, même si les performances restent encore en deçà des meilleures références du pays.

La compétition a mis en lumière plusieurs talents susceptibles d'intégrer progressivement le dispositif de préparation aux Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI), prévus en 2027 aux Comores. Plusieurs athlètes se sont notamment illustrés dans les épreuves de sprint, à l'image de Fabrice Arimonja (ASPNATO/50), crédité de 10"9 chez les U18 garçons, de Bernadette Landisoa (ASPNATO/50), auteure d'un chrono de 12"8 chez les U18 filles, et d'Embony Andyh (ESAA/Analamanga), qui a réalisé 12"3 chez les U20 filles. Eric Justin s'est, pour sa part, offert un doublé chez les U20 garçons, en remportant le 100 m en 10"9 et le 200 m en 21"6 sous les couleurs du COSPN/Analamanga.

Une compétition tournée vers l'avenir

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Chez les filles, Anna Adrianjafy (ESAA/Analamanga), créditée de 1'05"2 chez les U20, et Patricia Rasoanirina (EPSPI/Vakinankaratra), auteure de 1'10"6 chez les U18, ont confirmé leur potentiel sur le 400 m haies. Les épreuves de haies, le lancer du marteau et les relais ont également permis à de nombreux clubs de mesurer les progrès accomplis depuis le début de la saison.

Ces championnats constituaient avant tout une étape de détection. La Direction technique nationale entend identifier les athlètes susceptibles d'intégrer, à moyen terme, le programme de préparation aux Jeux des îles de l'océan Indien de 2027, prévus aux Comores. Le directeur technique national, Tsiry Manantena Rakotomalala, dresse un bilan mesuré, mais optimiste.

« Aucun record de Madagascar n'a été battu. Toutefois, au regard de l'engouement et de la détermination des jeunes, nous pouvons espérer voir émerger des athlètes capables de briller, notamment dans les catégories U18 et U20, chez les filles comme chez les garçons. Le sommet national toutes catégories, qui débutera vendredi prochain, nous permettra de déterminer où nous en sommes », a-t-il expliqué.

Avec ce sommet national, les entraîneurs disposeront désormais d'indications précieuses pour orienter la préparation des athlètes les plus prometteurs, tandis que les jeunes auront l'occasion de se mesurer aux meilleurs seniors lors des championnats nationaux toutes catégories.

À un peu plus d'un an des JIOI 2027, l'athlétisme malgache poursuit ainsi son chantier de renouvellement. Si les records nationaux demeurent intacts, la motivation affichée par cette nouvelle génération nourrit l'espoir de voir émerger des compétiteurs capables de défendre les couleurs de Madagascar sur la scène régionale. Les prochains championnats nationaux permettront de vérifier si ces espoirs se traduisent déjà par une montée en puissance face aux meilleurs athlètes du pays.