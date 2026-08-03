Madagascar: Rallye du Boeny- Deux spéciales en ville et une de nuit au programme

Premier rallye en dehors de la capitale. Le Rallye du Boeny, qui en est à sa 19e édition, concocté ces dernières années par la Team Go Janga, connue surtout comme l'incontournable Rallye Vacances, aura lieu les 13, 14 et 15 août à Mahajanga. Le rallye compte pour la troisième manche du championnat de Madagascar des rallyes.

« Ce Rallye du Boeny se distinguera par deux spéciales en ville et une de nuit (...) Les spéciales en ville se dérouleront devant l'hôtel de Ville et seront rallongées, 800 m contre 700 m l'an passé, de l'hôtel de Ville jusqu'à Saint-Gabriel, cette fois sans 8, mais deux donuts y seront installés », explique Mickael Rabesaotra, alias KMickaz, du club organisateur.

« La première spéciale en ville ouvrira le rallye. La deuxième, qui bouclera les trois jours de course, ne comptera plus pour le rallye. Ce sera plutôt un showcase pour le spectacle et, en cas d'abandon, l'équipage sera toujours classé », a-t-il précisé. L'épreuve spéciale de nuit Mantsabory-Ampitolova Puit (7,30 km) est programmée à la fin de la première étape du jeudi, dont le départ de la première voiture est prévu vers 17 h 52.

Circuits variés

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Ce sera donc un rallye à coefficient 1,5 sur revêtement terre à 99 % et 1 % d'asphalte pour les épreuves spéciales. Quatorze spéciales longues de 123 km, dont neuf différentes, seront au programme des trois jours de course. La distance totale, avec les liaisons, s'élève à 202 km. Le club organisateur proposera quasi les habituelles spéciales du Boeny, entre autres Vitogaz-Mantsabory, Ampitolova-Antsanitia, Must Grande (14 km) et Petite Boucle (11 km), ou aussi Ampitolova-Puit-Mantsabora.

« Nous collaborons avec la région Boeny, la commune urbaine de la ville de Mahajanga et Antsanitia Resorts dans la réhabilitation de plusieurs parties des épreuves spéciales, entre autres du côté d'Antsanitia. L'an passé, nous avions utilisé uniquement des niveleuses, mais cette fois, nos partenaires déploient des engins», a livré KMickaz afin de rassurer les concurrents. « Les pistes sont très variées, en majorité sablonneuses, mais il y a des terres à surface dure et poudreuse.

On y trouve des parties très techniques, des fois très étroites, et aussi des autoroutes comme à Antsanitia, où nous allons même devoir installer des chicanes ou des donuts afin de limiter la vitesse », a-t-il souligné. Un transpondeur sera installé par le délégué technique sur chaque voiture pour pouvoir enregistrer son temps sur la ligne d'arrivée.