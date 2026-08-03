Madagascar: Somet national pour les jeunes - Atsimo Andrefana prend le pouvoir

Le classement général par ligues des Championnats de Madagascar jeunes 2026 consacre Atsimo-Andrefana comme la nouvelle référence nationale dans les catégories de jeunes. Analamanga perd son statut de leader, tandis qu'Itasy déçoit en restant en deçà des attentes.

Le tableau final des médailles confirme ce changement de hiérarchie. La ligue d'Atsimo-Andrefana s'adjuge la première place avec 18 médailles d'or, 8 d'argent et 15 de bronze, soit un total de 41 médailles. Cette performance remarquable récompense la régularité de ses jeunes athlètes tout au long de la compétition.

Longtemps dominatrice, Analamanga doit cette fois se contenter de la deuxième place, malgré une belle moisson de 58 médailles, dont 17 en or, 23 en argent et 18 en bronze. Si la ligue de la capitale reste la plus prolifique en nombre total de médailles, elle cède néanmoins la première place en raison d'un nombre de titres inférieur à celui d'Atsimo-Andrefana.

Travail à faire

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Atsinanana complète le podium avec 15 titres et un total de 38 médailles, confirmant ainsi la montée en puissance de la ligue de l'Est. Derrière, Diana, Vakinankaratra et Alaotra-Mangoro figurent parmi les ligues les plus performantes de ce rendez-vous national.

« Le sommet national montre le travail qu'il reste encore à faire. Il y a les potentiels et il appartient aux encadreurs d'apporter les corrections nécessaires », confie Toussaint Rabenala, multiple champion de Madagascar et champion d'Afrique de triple saut.

La plus grande déception provient d'Itasy. La ligue ne totalise qu'une médaille d'or, trois d'argent et trois de bronze, terminant seulement à la 12e place. Un résultat très en deçà des ambitions d'une région habituée à jouer les premiers rôles dans les compétitions nationales de jeunes.

Cette contre-performance soulève des interrogations sur la préparation et le renouvellement de la relève. À l'inverse, le succès d'Atsimo Andrefana démontre qu'un travail de formation structuré et un encadrement efficace permettent désormais aux ligues régionales de rivaliser avec les places fortes traditionnelles de l'athlétisme malgache.