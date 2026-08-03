Madagascar: Portrait U20 fille - Embony Andyh Carole rêve de suivre les traces de Claudine

3 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Championne de Madagascar du 100 m lors du sommet national des catégories jeunes, disputé à Alarobia, Embony Andyh Carole confirme son potentiel et poursuit son ascension. À 19 ans, la pensionnaire de l'ESAA Analamanga nourrit de grandes ambitions tout en poursuivant ses études. Avec son temps de 12"3 au 100 mètres, la jeune sprinteuse de l'ESAA Analamanga, née le 20 août 2007, s'affirme comme l'un des espoirs de l'athlétisme malgache.

C'est en observant ses aînés qu'elle découvre sa passion pour le sprint. Les performances des grands noms de l'athlétisme national, en particulier celles de Claudine Nomenjanahary, ont renforcé sa détermination. « En voyant mes aînés, j'ai choisi de pratiquer l'athlétisme. Voir Claudine évoluer dans un club à l'étranger me donne envie de suivre le même chemin », confie-t-elle.

Élève en classe de terminale, Embony Andyh Carole parvient à concilier les exigences des études et les entraînements. Pour elle, la réussite passe par la discipline et le travail. Son objectif est clair : intégrer un jour l'équipe nationale, défendre les couleurs de Madagascar aux Jeux des îles de l'océan Indien de 2027, puis viser les championnats du monde. « Il faut travailler très dur pour atteindre ces objectifs », rappelle la nouvelle championne de Madagascar, bien décidée à transformer son rêve en réalité.

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