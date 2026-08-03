Madagascar: Portrait U20 garcon - Eric Justin bâtit son avenir sur l'athlétisme

À seulement 17 ans, Eric Justin s'impose comme l'un des grands espoirs du sprint malgache. Double champion de Madagascar du 100 m et du 200 m en 2026, le pensionnaire du COSPN Analamanga nourrit déjà de grandes ambitions.

Né le 13 décembre 2008, Eric Justin poursuit son ascension sur les pistes malgaches. Le jeune sprinteur du COSPN Analamanga a une nouvelle fois marqué les championnats nationaux pour les jeunes, qui ont pris fin dimanche sur la piste d'Alarobia. En réalisant un doublé sur 100 m et 200 m, il confirme son statut de référence chez les jeunes. Depuis la catégorie cadette, il enchaîne les titres nationaux et compte désormais quatre sacres de champion de Madagascar.

Pourtant, son parcours n'était pas écrit d'avance. Avant de choisir l'athlétisme, Eric Justin a essayé le football puis le handball. Faute de temps de jeu, il décide finalement de changer de voie. « Je me suis tourné vers l'athlétisme et j'ai trouvé ma voie. Depuis 2024, j'enchaîne les titres de champion de Madagascar », raconte-t-il.

Troisième d'une fratrie de cinq enfants, il est le seul de sa famille à pratiquer cette discipline. Soutenu par ses proches, il s'entraîne avec l'objectif de repousser ses limites. Auteur d'un chrono de 21"60 sur 200 m en 2024, puis de 10"5 sur 100 m en 2025, il continue de progresser malgré un temps de 10"9 cette saison.

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Son regard est désormais tourné vers les Jeux des îles de l'océan Indien 2027. Plus qu'une médaille, Eric Justin rêve aussi d'intégrer les rangs de la Police nationale. « Je veux bâtir mon avenir dans l'athlétisme et devenir policier au sein du COSPN », affirme le jeune champion.