Madagascar: Championnat national - Beach soccer - Menabe sacré vainqueur

3 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

L'équipe de Menabe se hisse sur le toit national. La sélection de Morondava s'est imposée sur le fil face à Pangalane Beach de Mananjary (4-3), hier en fin d'après-midi, en finale du championnat national de beach soccer, organisé sur la plage de Manakara en marge du « Festival Mazavaloha ». Les deux finalistes avaient terminé en tête de leurs groupes respectifs à l'issue de la phase de poules et faisaient figure de favoris.

En demi-finale, disputée hier matin, Menabe avait éliminé le FC Bagdad de Toamasina (5-3), tandis que l'équipe de Vatovavy-Fitovinany avait largement dominé l'AS FAJ Toliara (10-5). La formation d'Atsinanana complète le podium après sa victoire contre celle d'Atsimo Andrefana (6-4), lors du match de classement pour la troisième place.

Ce sommet national, qui a réuni sept sélections régionales, a également servi de première étape de présélection des joueurs en vue de la prochaine Cosafa Cup et de la Coupe d'Afrique des nations prévues cette année.

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