Madagascar: Volleyball - Coupe du pays - GNVB et ASI se partagent les titres chez les U17

3 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Analamanga 100 %. Les finales de la Coupe de Madagascar chez les U17 ont été une affaire entre deux clubs phares du pays, notamment la Gendarmerie nationale volleyball (GNVB) et Akany Sambatra Itaosy (ASI). Les gendarmes ont remporté la victoire en duel final des garçons en s'imposant 3-1 (25/16, 25/15, 19/25, 25/15) contre la formation d'Itaosy, samedi au gymnase d'Ambatomena à Fianarantsoa.

Chez les filles, ASI a défait, au bout du suspense, en cinq sets, GNVB, 3-2 (28/26, 19/25, 22/25, 25/18, 15/9). CVBF Farafangana occupe la troisième place chez les garçons en écartant Stella 3-1 en match de classement. Du côté des filles, MVBC Boeny a disposé du CRJS Atsinanana, 3-1.

Les équipes des régions ont dominé les débats chez les tout-petits de moins de 13 ans. CVBF Farafangana a arraché le sacre en battant en finale ASTRA VB 2-0 (21/19, 21/8). Chez les filles, CRJS Toamasina a surclassé GNVB Analamanga par 2-0 (21/17, 21/12). CVBF 2 avait battu ASI 1 par 2-0 en match de classement pour la troisième place des garçons. Chez les filles, CRJS 2 avait dominé l'ASI par 2-0. Cette Coupe nationale des jeunes a réuni trente et une équipes, dont dix-huit chez les U17 et treize chez les moins de 13 ans.

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