Gabon: Le Président de la République effectuera une visite d'Etat en Sierra - Leone

Poursuivant sa tournée africaine entamée en fin juillet dernier dans les villes d'Accra (Ghana) puis Banjul (Gambie), dans le cadre d'une dynamique de diversification de partenariats économiques et de renforcement de liens diplomatiques entre le Gabon et ces nations amies.

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema effectuera une visite d'Etat du 2 au 4 août 2026 à Freetown, en République de Sierra Leone accompagné de la Première Dame, Zita Oligui Nguema.

Ce séjour à Freetown sera l'occasion pour le Chef de l'État et son homologue Sierra Leonais de revisiter la coopération dans les domaines stratégiques tels que l'agriculture, le transport , le développement des infrastructures et explorer de nouveaux axes de coopération.

Le séjour officiel de Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema en Sierra Leone intervient après la visite de son Excellence Julius Maada Bio en mai 2025 à Libreville au cours de laquelle il avait pris part à la cérémonie d'investiture du Président de la République Gabonaise, signe de l'excellence des relations bilatérales et fraternelles qui unissent les deux Etats et de la volonté des deux dirigeants de poursuivre cette coopération et la hisser à un niveau supérieur.