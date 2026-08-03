Maroc: MRE - 61,48 MMDH de transferts de fonds à fin juin

1 Août 2026
Libération (Casablanca)
Par Libération

Les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l'étranger (MRE) ont atteint 61,48 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2026, contre 55,954 MMDH à la même période une année auparavant, selon l'Office des changes.

Ces transferts ressortent en amélioration de 9,9% en glissement annuel, précise l'Office dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Ce bulletin fait également état d'un solde positif de la balance « Voyages » de 48,8 MMDH (+20,6%).

Ce solde est le résultat d'une croissance des recettes (+15,9% à 64,89 MMDH) plus importante que celle des dépenses (+3,6% à 16,09 MMDH).

Concernant les investissements directs étrangers (IDE), leur flux net a progressé de 31,5% pour atteindre 26,16 MMDH.

Les recettes de ces investissements ont augmenté de 14,4% tandis que les dépenses ont reculé de 20,5%.

Le flux net des investissements directs marocains à l'étranger (IDME) a enregistré, quant à lui, un résultat de +5,71 MMDH.

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