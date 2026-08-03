Maroc: L'Olympique Club de Safi dévoile son programme d'action pour la phase actuelle

Le bureau dirigeant de l'Association de l'Olympique Club de Safi (OCS) et la société sportive du club ont annoncé l'adoption de deux axes de travail parallèles au cours de la phase actuelle, portant respectivement sur le volet sportif de l'équipe première ainsi que sur la restructuration et le développement.

Dans un communiqué, le Club indique que la situation de plusieurs joueurs a été régularisée et qu'ils constitueront le premier noyau de l'équipe première, notant que la composition de l'effectif sera complétée sous la supervision du futur staff technique, qui sera recruté conformément à une vision sportive claire, répondant aux ambitions du club et jetant les bases d'un projet compétitif visant à permettre à l'OCS de retrouver sa place naturelle.

Les entraînements débuteront le 3 août prochain à Safi, sous la direction d'un encadrement technique local pour une période n'excédant pas 72 heures, dans l'attente de l'arrivée du nouveau staff technique, qui prendra en charge la préparation de l'équipe ainsi que la supervision des recrutements, relève la même source.

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Le club affirme, par ailleurs, poursuivre les contacts avec plusieurs cadres techniques qualifiés, en adéquation avec les attentes des supporters et les objectifs du club, notamment la mise en oeuvre d'un projet sportif clair visant à assurer l'accession.

S'agissant du chantier de la restructuration et du développement, le communiqué fait état de la tenue d'une réunion avec les représentants de l'Office Chérifien des Phosphates (OCP), en préparation au lancement des travaux du bureau d'études chargé de réaliser une étude globale et un diagnostic approfondi de la situation de l'association et de la société sportive, en vue de l'élaboration d'un plan intégré pour la mise en place d'une gouvernance moderne et durable du club.

Le bureau dirigeant oeuvre également au renforcement de la coopération avec la société chargée de la gestion du centre de formation, afin de développer le travail à la base, d'améliorer le dispositif de formation et de valoriser les talents et les potentiels dont regorge la ville de Safi.

Le club a, par ailleurs, exprimé sa gratitude à ses supporters, à l'ensemble de ses composantes ainsi qu'à ses partenaires pour leur soutien, les appelant à poursuivre leur mobilisation et à unir leurs efforts dans l'optique de construire un avenir meilleur pour le Club.