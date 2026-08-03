Soudan: Guerre des drones et crise humanitaire - L'inquiétude grandit pour le Darfour et le Kordofan

El Obeid — El Obeid reste l'un des principaux foyers de la crise au Soudan. La ville est la cible d'attaques incessantes par drones, tandis que la population doit faire face à des pénuries d'eau, à de fréquentes coupures d'électricité, à l'insécurité alimentaire et au risque croissant de violences sexuelles, en particulier pour les femmes contraintes de parcourir de longues distances pour s'approvisionner en eau.

À ces difficultés s'ajoute le risque de famine au Darfour, aggravé par la sécheresse, la hausse des prix des produits de première nécessité, l'insuffisance chronique des fonds alloués à l'aide humanitaire et le rôle du conflit dans l'alimentation des trafics illicites d'or et de gomme arabique. Selon les Nations unies, au cours des cinq premiers mois de 2026, les attaques de drones ont causé la mort de plus de 1 000 civils.

Dimanche 2 août, selon les informations fournies par une organisation de défense des droits de l'homme, l'armée soudanaise a frappé à l'aide d'un drone un tribunal traditionnel situé dans le village de Garra al-Zawaya, dans le nord du Darfour. Cette attaque aurait fait 35 morts et de nombreux blessés parmi les civils, et endommagé le bâtiment abritant le tribunal, une institution traditionnelle chargée de régler les litiges locaux et tribaux. Le village est actuellement sous le contrôle des Forces de soutien rapide (RSF).

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Garra al-Zawaya est situé près de la ville de Kabkabiya, dans le nord du Darfour, à environ 150 kilomètres à l'ouest d'El-Fasher, dernier bastion de l'armée au Darfour, conquis par les RSF à l'issue d'une offensive sanglante en octobre de l'année dernière (voir Fides 28/10/2026). Après la prise de la ville, les RSF, issues des milices janjaouid accusées d'atrocités au Darfour au début des années 2000, ont consolidé leur contrôle sur une grande partie de la région. Depuis lors, les deux camps ont intensifié leur recours aux drones, faisant de cette technologie l'un des principaux outils du conflit.

La semaine dernière, après avoir perdu le contrôle d'une artère routière importante reliant Khartoum à El Obeid, le commandant des RSF, Mohamed Hamdan Daglo, a diffusé un message vidéo adressé à ses combattants, les invitant à intensifier les opérations sur le front. Les Nations unies ont averti à plusieurs reprises qu'une nouvelle avancée des RSF vers El Obeid et dans toute la région du Kordofan pourrait entraîner de nouveaux massacres.