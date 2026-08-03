Nigeria: Un prêtre tué lors d'une embuscade sur la route

3 Août 2026
Fides News Agency (Vatican)

Abuja — Un prêtre a été tué lors d'une embuscade sur la route au Nigeria. Le père Samuel Opeyemi Oyetoro a été attaqué à la machette sur Church Road, à Ajaokuta, dans l'État de Kogi (centre du Nigeria).

C'est le diocèse de Lokoja qui a annoncé le meurtre du prêtre, dans un communiqué de presse diffusé par la Curie diocésaine le 29 juillet.

« C'est avec une profonde tristesse et dans l'espérance de la résurrection que le diocèse catholique de Lokoja annonce le décès de notre cher prêtre, le père Samuel Opeyemi Oyetoro, décédé mercredi 29 juillet 2026 », peut-on lire dans le communiqué du diocèse.

Un porte-parole de la police a déclaré : « Le 29 juillet 2026, vers 9 h 30, la police a reçu un signalement indiquant la découverte du corps sans vie d'un homme non identifié sur le bord de la route, le long de Church Road, à Ajaokuta.

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« Les agents se sont immédiatement rendus sur place, où ils ont constaté que le défunt présentait de graves blessures à la tête causées par une machette. Le corps a été transporté à l'hôpital ASCL, où un médecin en a constaté le décès, puis il a été transféré à la morgue pour y subir une autopsie. »

Le défunt a ensuite été identifié comme étant le père Samuel Opeyemi, de la paroisse Saint-Paul d'Ayetoro Gbede, dans la zone de gouvernement local (LGA) d'Ijumu, dans l'État de Kogi. »

Le diocèse a invité les prêtres, les religieux et les laïcs à prier pour le religieux assassiné lors de leurs prières et de leurs messes, ainsi qu'à prier pour sa famille et pour le diocèse pendant cette période de deuil.

Le gouverneur de l'État de Kogi, Ahmed Ododo, a qualifié le meurtre du prêtre d'« acte atroce et inacceptable ».

Lire l'article original sur Agenzia Fides.

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