Ile Maurice: Para-athlétisme - Deuxième médaille d'argent pour Noemi Alphonse

3 Août 2026
L'Express (Port Louis)
Par Olivier Chapuiset

Déjà détentrice d'une médaille d'argent après sa deuxième place décrochée au 1500m T54, Noemi Alphonse a conclu sa campagne sur ces Jeux du Commonwealth à Glasgow de la plus belle des manières samedi soir. Qualifiée pour la finale du 400m T54 avec le deuxième meilleur chrono des demi-finales, la Mauricienne a maintenu le rythme pour s'offrir une nouvelle médaille d'argent.

Comme sur le 1500m T54, l'Ecossaise Melanie Woods partait favorite pour remporter l'or, mais, en comparaison à cette première épreuve, Noemi Alphonse avait plus que jamais la possibilité de finir sa course en tant que dauphine sur le tour de piste. Une occasion que la protégée de Jean-Marie Bhugheerathee n'a pas manquée en bouclant sa course en 57s89 juste derrière Melanie Woods, auteur d'un chrono de 56s43.

Si le podium a été complété avec la troisième place de Jessica Lewis des Bermudes (59s31), Brandy Perrine a achevé sa course en 6e position avec un temps de 1'00s43. Noemi Alphonse boucle ces jeux en étant la seule athlète mauricienne à décrocher deux médailles.

La délégation mauricienne peut être fière du parcours réalisé par Noemi Alphonse à ces Jeux du Commonwealth.

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