Ile Maurice: Ravindra Chimajee, le second suspect de trafic présumé de cannabis

Nouveau développement dans le dossier du présumé trafic de 100 kilos de cannabis entre Maurice et La Réunion. Le 31 juillet, des agents de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) se sont rendus, en présence d'un membre du personnel infirmier, dans la chambre d'une clinique du nord de l'île où séjournait Ravindra Chimajee, 38 ans, domicilié à La Gaulette et originaire de Case-Noyale. Sur place, ils ont mis la main sur une petite bouteille en plastique renfermant une certaine quantité de méthadone. Cette découverte a valu à l'homme d'être arrêté pour détention illicite de cette substance.

Également connu comme Kris, Ravindra Chimajee devient ainsi le deuxième suspect appréhendé dans cette enquête portant sur une cargaison présumée d'environ 100 kilos de cannabis récemment interceptée à La Réunion. Hospitalisé pour des raisons de santé, il n'avait jusque-là pas pu être entendu par les enquêteurs sur son rôle éventuel dans cette affaire. Et c'est précisément lors de son séjour en clinique que la méthadone a été retrouvée.

Une question demeure en suspens : était-il du voyage lors de la traversée entre Maurice et La Réunion ? Les autorités attendent son rétablissement pour tenter d'y répondre.

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Ce volet du dossier rejoint celui de Gulshan Govind, l'époux de la junior minister aux Arts et à la culture, Véronique Leu-Govind, déjà présenté devant la Week-End Court dans le cadre de cette même affaire de trafic présumé.

La défense de Ravindra Chimajee a été confiée à Me Nabiil Kaufid. Toujours sous le coup d'une charge provisoire liée à la possession de méthadone ou il se pourrait conspiracy, l'accusé devra comparaître devant la justice une fois jugé apte à le faire. En attendant, l'ADSU poursuit ses investigations pour déterminer si cette découverte présente un lien avec le volet principal de l'affaire de trafic de cannabis.