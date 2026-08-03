Ile Maurice: Un comité spécial pour étudier l'introduction du «Kreol Morisien»

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, présentera ce mardi 4 août à l'Assemblée nationale une motion visant à mettre en place un Select Committee chargé d'examiner l'introduction du Kreol Morisien dans les travaux parlementaires. Cette initiative marque une nouvelle étape dans le processus engagé depuis plusieurs mois en vue d'une éventuelle utilisation de cette langue au sein de l'hémicycle.

Dans sa motion, le chef du gouvernement propose que l'Assemblée crée un comité spécial composé de membres désignés par la speaker, Shirin Aumeeruddy-Cziffra. Ce comité sera chargé d'étudier l'introduction du Kreol Morisien dans les débats parlementaires ainsi que toutes les questions qui y sont liées.

Le Select Committee disposera de larges pouvoirs pour mener ses travaux. Il pourra convoquer des personnes, demander la production de documents et consulter le rapport du Steering Committee, présidé par la speaker, remis le 12 mars 2026 sur le projet d'introduction du Kreol Morisien à l'Assemblée nationale. Il pourra également s'adjoindre les services de conseillers spécialisés avant de formuler les recommandations qu'il jugera appropriées.

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Cette motion fait suite aux déclarations du Premier ministre lors d'une précédente séance parlementaire. Navin Ramgoolam avait alors indiqué qu'à l'issue des consultations menées sur cette réforme, un document lui avait été soumis le 12 mars. Il avait annoncé qu'une motion serait déposée afin de constituer un Select Committee, lequel disposerait d'un délai de trois mois pour soumettre son rapport.

Parmi les principaux chantiers qui devraient être examinés figure une éventuelle modification de la section 49 de la Constitution afin d'y intégrer le Kreol Morisien. Des amendements au Standing Order 5, qui régit notamment la langue utilisée à l'Assemblée nationale, sont également envisagés. Ces propositions devront d'abord être étudiées par le Standing Orders Committee avant de pouvoir être débattues puis, le cas échéant, adoptées en séance plénière.

Le projet prévoit aussi une phase pilote, encadrée par des règles provisoires qui seraient établies par la speaker en vertu du Standing Order 77. Ces dispositions devraient définir les modalités d'utilisation du Kreol Morisien lors des débats parlementaires, les limites de son emploi ainsi que les règles de décorum linguistique applicables aux interventions des députés.

Toutefois, l'anglais demeurera la langue de référence pour les fonctions administratives, judiciaires et constitutionnelles de l'État.