Ile Maurice: Vent soutenu, averses passagères et mer forte ce lundi

Quelques averses sont attendues ce lundi, principalement sur la moitié est de l'île et sur le plateau central, sous l'influence de nuages venant de l'est. Le temps sera d'abord mi-couvert en début de matinée avec de faibles ondées occasionnelles, avant de s'améliorer.

Au fil de la journée, des périodes nuageuses favoriseront de nouvelles averses passagères, surtout dans l'est et sur les hauteurs, où des poches de brouillard sont également prévues dans l'après-midi.

Les températures maximales varieront entre 22 et 24 °C sur le plateau central et entre 26 et 28 °C sur les régions côtières. Durant la nuit, quelques averses persisteront principalement dans l'est et sur les terrains élevés.

Le vent soufflera de l'est à environ 25 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h dans certains endroits.

En mer, les conditions demeurent difficiles. Une forte houle du sud-ouest générera des vagues de l'ordre de 3 mètres au-delà des récifs. Les sorties en haute mer ainsi que dans les lagons de l'ouest et du sud sont déconseillées.