Congo-Kinshasa: Le 1er août, une journée dédiée aux parents et au souvenir des disparus

La République démocratique du Congo célèbre ce samedi 1er août 2026 une journée à portée symbolique. Cette date marque à la fois la Journée nationale des parents et un moment de recueillement en mémoire des personnes disparues.

Le gouvernement congolais a par ailleurs annoncé le report du congé lié à cette journée au lundi 3 août 2026. Cette décision fait suite au fait que le 1er août tombe un samedi, considéré comme un jour non ouvrable dans le secteur public.

Mais déjà ce samedi, à travers le pays, de nombreuses familles se rendent dans les cimetières pour honorer la mémoire de leurs proches décédés. Nettoyage des tombes, entretien des sépultures, dépôts de fleurs et moments de prière rythment cette journée consacrée au souvenir et à la transmission des valeurs familiales.

Le 1er août représente, pour de nombreux Congolais, une occasion de rendre hommage aux parents, qu'ils soient encore en vie ou disparus. Cette journée permet également de renforcer les liens entre les générations, à travers des rencontres familiales et des moments de partage.

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Dans plusieurs foyers, cette date est vécue comme un rappel de l'importance des racines familiales et de l'héritage transmis par les aînés aux plus jeunes.

Dans les cimetières, les familles entretiennent les lieux de repos de leurs proches afin de préserver leur mémoire. Certaines procèdent à des travaux d'embellissement des tombes, notamment par des coups de peinture, l'installation de fleurs ou de plantes.

Pour beaucoup, ces gestes symbolisent la continuité du lien entre les vivants et ceux qui ne sont plus là.

Cette journée demeure ainsi un moment de mémoire, de reconnaissance et de célébration du rôle des parents dans la société congolaise.