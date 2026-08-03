Congo-Kinshasa: Le Gouvernement de la RDC veut mobiliser un budget de 18 milliards USD en 2027

Le vice-Premier ministre, ministre du budget, Adolphe Muzito, envisage un budget de 18 milliards de dollars américains en recettes propres en 2027 pour la RDC, et de 40 milliards à l'horizon 2035. C'est ce qui ressort des concertations entre lui et les ministres de différents secteurs vendredi 31 juillet 2026 au Centre financier de Kinshasa. Ces échanges sont axés sur les allocations sectorielles du prochain budget 2027.

Ces conférences budgétaires de dix jours, qui ont commencées mercredi dernier, devront aboutir à l'élaboration de l'avant-projet de loi de finances pour l'année prochaine. Lors de l'ouverture de ces travaux, le vice-Premier ministre Muzito a appelé les participants à faire de ces assises un cadre de « vérité budgétaire et de responsabilité ».

Selon lui, « le budget 2027, qui s'inscrit dans une trajectoire pluriannuelle, envisage un taux de progression de 14% contre 12,5 % de l'année en cours avant de passer à une moyenne de 15% en 2028 et 2030 ».

L'objectif demeure de porter cette progression au-delà de 17% à l'horizon 2035. Suivant cette dynamique, espère-t-il, les recettes courantes évolueraient de 15,3 de dollars américains en 2026 et à 18 milliards en 2027 avant d'atteindre 21 milliards de dollars en 2028.

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« Nous pensons qu'à l'horizon 2035, nous pourrions atteindre 40 milliards de dollars américains », a affirmé ce membre du Gouvernement.

Le niveau des recettes ainsi envisagé devra donc refléter le réel potentiel fiscal de la RDC dans le respect des principes budgétaires édictés par la loi relative aux finances publiques, a-t-il insisté, invitant les régies financières et les services d'assiette de déployer des efforts de maximisation des recettes.