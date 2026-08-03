Afrique: CAN féminine 2026 - Le Burkina Faso renverse la Tanzanie et se relance

Dakar — L'équipe nationale féminine de football du Burkina Faso a signé une précieuse victoire face à la Tanzanie (2-1), vendredi à Casablanca, lors de la deuxième journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2026, relançant sa qualification pour les quarts de finale.

Dominées en première période, les Burkinabè ont pourtant ouvert le score à la 43e minute grâce à Kabre. Les Tanzaniennes sont revenues au score à l'heure de jeu par Mnunka (62e), profitant de leur supériorité numérique après l'expulsion de Ubamba à la 55e minute.

Malgré ce désavantage, le Burkina Faso a trouvé les ressources nécessaires pour reprendre l'avantage. Balkissa Sawadogo a inscrit le but de la victoire à la 80e minute, offrant trois points précieux à son équipe.

Dans l'autre rencontre de la journée, l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire se sont quittées sur un match nul (2-2). Menées 2-0 à la pause après un doublé de Sery (18e, 36e), les Sud-Africaines ont renversé la dynamique en seconde période grâce à Kgatlana (71e) et Magaia, auteure de l'égalisation dans le temps additionnel (90e+9).

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À l'issue de cette deuxième journée, la Côte d'Ivoire (4 pts) est en tête du groupe B devant la Tanzanie (3 pts), le Burkina Faso (3 pts) et l'Afrique du Sud (1 pt).

La troisième et dernière journée sera décisive pour l'attribution des places qualificatives pour les quarts de finale.

La compétition se poursuivra samedi avec les rencontres de la 2e journée du groupe C. L'Égypte affrontera le Malawi à 17h GMT, avant le choc entre le Nigeria et la Zambie, prévu à 20h GMT.

Championnes d'Afrique en titre, les Nigérianes tenteront de se relancer après leur surprenante défaite face au Malawi (2-3) lors de la première journée.

Les Zambiennes, de leur côté, avaient largement dominé les Égyptiennes (6-0), prenant ainsi la tête du groupe au terme de la première journée.