Afrique: Égypte - Malawi - Les Égyptiennes dos au mur face à un Malawi en pleine confiance

Battue 6-0 lors de la première journée, l'Égypte joue déjà une grande partie de son avenir dans la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, Maroc 2026. Opposées à un Malawi euphorique après son retentissant succès contre les tenantes du titre nigérianes 3-2, les joueuses de Mohamed Kamal devront impérativement réagir samedi, à Rabat.

Pour les Égyptiennes, l'équation est simple : un nouveau faux pas compromettrait sérieusement les chances de qualification pour les quarts de finale. En face, le Malawi peut valider son billet pour la phase à élimination directe en cas de deuxième victoire consécutive.

Mohamed Kamal : « Montrer le vrai visage de l'Égypte »

Conscient de l'ampleur du défi, le sélectionneur égyptien refuse pourtant de céder à la panique. Malgré la défaite face à la Zambie (6-0) lors de l'entrée en lice, il estime que son groupe est en pleine phase d'apprentissage.

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« Nous voulons montrer le vrai visage de l'équipe d'Égypte. Nous avons analysé les erreurs du premier match et les joueuses comprennent de mieux en mieux les exigences d'un tournoi de cette dimension », a expliqué Mohamed Kamal.

Le technicien rappelle que son équipe est encore en pleine phase d'apprentissage, après de longues années d'absence sur la scène continentale.

« Ces matchs sont essentiels pour notre développement. Nous construisons une génération jeune qui doit apprendre face à des équipes comme la Zambie, le Nigeria ou le Malawi. Chaque match, chaque entraînement, chaque conférence de presse représente une expérience qui nous fera progresser. »

Le sélectionneur n'a pas non plus sous-estimé son prochain adversaire.

« Le Malawi a créé une énorme surprise. C'est une équipe de qualité avec des joueuses très performantes. Nous préparons ce match avec beaucoup de concentration. »

Nadin Ghazi : « Ce serait une renaissance »

La capitaine Nadin Ghazi affiche une détermination sans faille malgré le revers inaugural.

« Nous sommes encore plus motivées que lors du premier match. Nous voulons montrer ce que représente le football féminin égyptien et rendre fiers nos familles, nos supporters et toute la nation. »

Pour l'internationale égyptienne, cette rencontre constitue un véritable tournant.

« Gagner ce match serait une renaissance pour nous. Nous méritons une seconde chance. Peu importe la manière, notre seul objectif est de prendre les trois points. »

Ghazi affirme également puiser sa confiance dans la solidarité du groupe.

« Je fais confiance à mon entraîneur, à mon staff et à mes coéquipières. Si nous restons unies, nous pouvons rivaliser avec n'importe quelle équipe. »

Le Malawi refuse toute euphorie

Après son exploit face au Nigeria, le Malawi est devenu l'équipe dont tout le monde parle dans cette CAN Féminine. Cependant, Lovemore Fazili veille à ce que ses joueuses gardent les pieds sur terre.

« Ce sera un match totalement différent. Nous avons bien préparé cette rencontre et nous savons qu'elle ne sera pas facile. Il y a beaucoup de pression, car nous voulons absolument gagner. »

Interrogé à plusieurs reprises sur le risque de relâchement après l'exploit contre les championnes en titre, le sélectionneur a répété le même message.

« Nous ne prenons pas l'Égypte à la légère. Nous savons qu'elle peut nous poser beaucoup de problèmes. Notre équipe est prête et nous avons préparé ce match avec le plus grand sérieux. »

Le technicien a également fixé l'objectif de son équipe.

« Nous sommes venus ici pour accomplir quelque chose. Nous voulons atteindre les quarts de finale. »

Leticia Chinyamula : « Ne jugez pas une un livre par sa couverture »

Symbole de cette nouvelle génération malawite, Leticia Chinyamula estime que son équipe commence seulement à révéler son potentiel.

« Beaucoup de personnes nous ont sous-estimées pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est notre moment. Ne jugez pas un livre par sa couverture, car vous ne savez jamais ce qu'il contient. »

La jeune internationale assure que le succès face au Nigeria appartient déjà au passé.

« Nous avons oublié cette victoire. Toute notre concentration est désormais tournée vers l'Égypte et nous voulons réaliser une meilleure performance encore. »