Afrique: Menées 2-0, les Sud-Africaines arrachent le nul face à la Côte d'Ivoire

L'Afrique du Sud a réalisé une remontée pleine de caractère en seconde période pour arracher le match nul (2-2) face à la Côte d'Ivoire, vendredi, lors de la deuxième journée du Groupe B de la TotalEnergies CAF CAN Féminine Maroc 2026, gardant ainsi leurs chances de qualification pour les quarts de finale.

Menées de deux buts à la pause, les Banyana Banyana ont fait preuve d'une résilience remarquable, avec des réalisations de Thembi Kgatlana et Hildah Magaia dans les dernières minutes, pour arracher un point précieux après une première période délicate.

La Côte d'Ivoire a livré le meilleur départ et a bien failli ouvrir le score après 15 minutes de jeu, lorsqu'Amon Elloh a vu sa frappe enroulée s'échouer de peu à côté du cadre.

L'ouverture du score est finalement venue trois minutes plus tard, sous l'impulsion de la jeune Grace Sery, 18 ans. Une contre-attaque rapide a pris à défaut la défense sud-africaine, et l'attaquante a conclu avec sang-froid d'une frappe bien placée, sans laisser de chance à Kaylyn Swart.

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L'Afrique du Sud a cherché à réagir immédiatement et Bongeka Gamede s'est rapprochée de l'égalisation à la 20e minute, mais sa tête de la tête est passée au-dessus de la barre.

Les Ivoiriennes ont doublé leur avance avant la pause, encore par l'intermédiaire de la pétillante Sery, auteure d'un doublé quasiment à l'identique. N'sira Ouedraogo a lancé la jeune attaquante d'une passe lobée parfaitement dosée, lui permettant de s'échapper et de conclure avec assurance face à Swart.

L'Afrique du Sud est revenue des vestiaires avec un regain de détermination et a progressivement pris le contrôle du ballon, à la recherche d'un moyen de revenir dans le match.

Sa persévérance a été récompensée à la 71e minute, lorsque la capitaine Refilwe Jane a trouvé Kgatlana, qui s'est repliée vers l'intérieur avant de décocher une frappe imparable, ne laissant aucune chance à la gardienne Aramatou Diakité.

Ce but a redonné des ailes aux Banyana Banyana, qui ont continué de pousser pour arracher l'égalisation.

Leur récompense est arrivée dans les dernières minutes. Sous la pression grandissante des Sud-Africaines, Ronnel Donnelly a remis de la tête, parfaitement dosée, dans la course d'Hildah Magaia, qui a gardé son calme pour conclure avec précision et parachever la remontée impressionnante de l'Afrique du Sud.

Ce match nul laisse le groupe B totalement ouvert avant la dernière journée : les Ivoiriennes occupent une position favorable avec quatre points, tandis que le point pris par l'Afrique du Sud maintient ses chances de qualification.