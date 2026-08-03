Entre le jeudi 30 et le vendredi 31 juillet 2026, l'enclave occupée de Sebta a connu le franchissement frontalier le plus massif de son histoire. Selon les données stratégiques compilées par GMS Consulting, les répercussions de ce drame humain ébranlent déjà les fondements de la diplomatie européenne et les relations maroco-espagnoles.

C'est une situation qui a été qualifiée d'« absolument intenable ». D'après une note de situation confidentielle émise par GMS, un cabinet d'intelligence stratégique, entre 40 000 et 60 000 personnes ont pénétré illégalement dans l'enclave en l'espace de 24 heures. Ce mouvement spectaculaire, composé en très grande majorité de jeunes Marocains partis des côtes de Fnideq et de Belyounech, s'est opéré principalement par voie maritime en contournant la jetée du Tarajal.

GMS rapporte que cet événement d'une ampleur inédite a eu des conséquences humaines tragiques. Les bilans évoquent entre 19 et 34 décès, consécutifs à des noyades et à de violentes bousculades près de la jetée, sans compter les personnes portées disparues en mer.

Une réadmission expéditive et militaire

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à l'urgence, la réponse des autorités espagnoles et marocaines a été immédiate. Contrairement à la crise survenue en mai 2021, Rabat et Madrid ont rapidement conclu un accord de réadmission intégrale. Les analystes de GMS soulignent que dès la mi-journée du 31 juillet, pas moins de 25 000 retours vers le Maroc avaient déjà été exécutés. Cette procédure stricte a été réalisée sans aucune exception ni régularisation, sous l'encadrement des forces armées espagnoles déployées pour contenir la foule.

Rumeur juridique ou levier diplomatique ?

Comment expliquer une telle bascule en si peu de temps ? Le document de GMS met en lumière un débat contradictoire quant aux origines de cet afflux massif. D'un côté, un facteur juridique semble avoir joué le rôle de détonateur : un arrêt rendu par le Tribunal suprême espagnol le 8 juillet, interdisant les refoulements immédiats en mer. GMS note que cette décision aurait été transformée en une vaste rumeur d'impunité, largement relayée par les filières migratoires et les réseaux sociaux.

De l'autre côté, GMS relève qu'une partie de la presse et des observateurs européens avancent la thèse d'une instrumentalisation géopolitique par Rabat. Ces derniers lient ce mouvement à une séquence diplomatique délicate, marquée par la récente visite du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez à Alger.

Toutefois, la note de GMS nuance fortement cette hypothèse. Le cabinet d'analyse souligne l'improbabilité d'une orchestration par l'État marocain le jour même de la Fête du Trône, célébrée à M'diq, à une vingtaine de kilomètres seulement du point de départ des migrants. GMS insiste sur le fait que le véritable terreau de cette crise demeure social, nourri par le chômage des jeunes et l'effondrement économique.

L'onde de choc internationale

Sur la scène géopolitique, l'impact est retentissant. GMS dresse la cartographie d'une Union européenne profondément fracturée par l'événement. L'Italie a publiquement menacé de suspendre l'espace Schengen avec l'Espagne, tandis que la France a exigé le renforcement de ses propres frontières. L'Allemagne, de son côté, a mis la pression sur Rabat pour garantir la reprise immédiate de tous les migrants.

Selon GMS, les jours à venir seront décisifs. Si les réadmissions se poursuivent avec fluidité, le Maroc pourrait transformer cette épreuve en démonstration de sa fiabilité. Mais en cas d'enlisement judiciaire ou de nouveau drame humain, le récit international pourrait définitivement basculer au détriment de l'image du Royaume.