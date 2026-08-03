Maroc: Le secrétaire d'État allemand aux Affaires étrangères salue les relations « très solides » maroco-allemandes

Le Maroc et l'Allemagne sont deux pays qui entretiennent des relations "très solides", vouées à un avenir encore meilleur, a souligné, jeudi soir à Berlin, le secrétaire d'État au ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, Géza Andreas von Geyr.

Le dialogue stratégique maroco-allemand et les intérêts communs entre les deux pays ouvrent la voie à des relations bilatérales encore plus profondes, a indiqué M. Géza Andreas von Geyr, lors de la réception organisée à l'occasion du 27e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de ses Glorieux Ancêtres.

Il a particulièrement mis l'accent, à cette occasion, sur l'essor que connaissent les relations économiques entre le Maroc et l'Allemagne, précisant que les échanges bilatéraux ont doublé et que les infrastructures développées et les ressources humaines qualifiées dont dispose le Maroc, ont créé les conditions propices pour le développement des entreprises allemandes dans le Royaume.

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Le responsable allemand a notamment cité parmi les domaines de coopération maroco-allemande, le secteur de l'énergie, qualifié de "pierre angulaire" dans le partenariat entre les deux pays, la coopération académique et la mobilité de la main-d'oeuvre qualifiés, qui bénéficie, selon lui, aussi bien au Maroc qu'à l'Allemagne.

La réception de la Fête du Trône, organisée jeudi à la Résidence du Royaume du Maroc à Berlin, s'est déroulée dans une ambiance festive et conviviale en présence de plusieurs hauts responsables politiques, diplomatiques et sécuritaires allemands, ainsi que d'une cinquantaine d'ambassadeurs accrédités dans la capitale allemande, d'une pléiade d'acteurs du monde associatif, culturel, économique et artistique et de membres de la communauté marocaine établie en Allemagne.

L'ambassadeur du Maroc à Berlin, Mme Zohour Alaoui, a particulièrement mis l'accent, à cette occasion, sur les liens qui unissent le Maroc et l'Allemagne, deux partenaires dont les relations connaissent une « dynamique positive" et reposent sur un socle "extrêmement solide".

Les deux pays ont "le devoir et la responsabilité d'être encore plus ambitieux" face aux turbulences et aux bouleversements que traverse le monde, a souligné la diplomate marocaine.