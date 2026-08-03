Maroc: Jerada à l'heure de la 3è édition du Salon régional des produits du terroir

La ville de Jerada accueille, du 28 juillet au 10 août, la 3ème édition du Salon régionale des produits du terroir, organisée à l'initiative du Comité provincial du développement humain (CPDH).

Le coup d'envoi de cet événement socio-économique, tenu à l'occasion de la célébration de la glorieuse Fête du Trône, a été donné en présence du gouverneur de la province de Jerada, Chakib Belkaid, accompagné de responsables sécuritaires, de chefs des services extérieurs, d'élus et d'acteurs de la société civile.

Cette manifestation vise à consacrer le rôle central de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) dans la promotion des secteurs productifs porteurs et le renforcement de son accompagnement direct au profit des acteurs de l'économie sociale et solidaire (ESS).

Organisée en partenariat avec la Direction provinciale de l'agriculture (DPA) et la Fédération des associations de la province de Jerada, cette édition réunit 36 exposants venus de différentes régions du Royaume, constituant ainsi une plateforme idéale pour le partage d'expériences entre les coopératives participantes et la commercialisation de leurs produits.

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Le Salon offre aux visiteurs l'opportunité de découvrir la richesse et la diversité du produit marocain authentique. Les différents stands mettent en valeur des produits dérivés de plantes aromatiques et médicinales (notamment le romarin, le thym, la réglisse et les huiles essentielles), des produits agroalimentaires et cosmétiques (miel naturel, huiles bio), aux côtés d'espaces dédiés à l'artisanat mettant en relief le savoir-faire des artisans locaux.

Dans le même sillage des actions en faveur de l'économie sociale et solidaire, le CPDH a approuvé l'affectation d'une enveloppe budgétaire de près de 2 millions de dirhams au profit de 15 coopératives.

Ce soutien financier permettra à ces structures d'acquérir les équipements nécessaires pour renforcer leurs capacités de production et leur compétitivité, garantissant ainsi leur pérennité et la création de revenus stables pour leurs membres.