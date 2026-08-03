Congo-Kinshasa: GENOCOST - A Uvira, les survivants des violences attribuées au M23 réclament justice et réparation

Lors de la commémoration de la Journée nationale du GENOCOST ( génocide pour des gains économiques ) dimanche 2 août au Sud-Kivu, des victimes de la récente occupation d'Uvira par la coalition RDF/AFC-M23 ont témoigné des actions subies et appelé à la vérité sur les crimes commis et à la justice.

La ville d'Uvira, chef-lieu provisoire dans la province du Sud-Kivu, a rendu hommage dimanche 2 août aux millions de Congolais victimes des conflits armés, à l'occasion de la Journée nationale du GENOCOST. La cérémonie, organisée à la Place du Monument dans la commune de Mulongwe, a été marquée par des témoignages poignants de survivants et des appels à la justice.

Présidant la cérémonie au nom du gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki, le gouverneur intérimaire Jean-Jacques Elakano M'Yewa a salué la mémoire des Congolais tués au cours de plus de trois décennies de violences dans l'est de la République démocratique du Congo.

Bougies allumées à la main, les participants ont observé un moment de recueillement en hommage aux victimes des massacres, des déplacements forcés et des graves violations des droits humains enregistrées dans plusieurs zones du pays.

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Des survivants racontent les violences vécues à Uvira

L'un des moments marquant de cette commémoration a été la prise de parole de plusieurs survivants de la récente occupation de la ville d'Uvira par la coalition RDF/AFC-M23.

Devant une assistance silencieuse et émue, ils ont relaté les violences dont ils disent avoir été témoins ou victimes, notamment des exécutions de civils, des disparitions et d'autres atteintes graves aux droits humains.

Ces survivants ont demandé aux autorités de faire toute la lumière sur ces crimes, d'identifier les responsables, mais aussi de garantir une prise en charge des victimes à travers des mécanismes de justice et de réparation.

Dans son intervention, Jean-Jacques Elakano M'Yewa a réaffirmé l'engagement des autorités provinciales à poursuivre le processus de vérité et de justice.

Il a annoncé la poursuite de l'identification des victimes liées aux fosses communes, ainsi que le projet de construction d'un mémorial provincial du GENOCOST à Uvira.

Les autorités provinciales entendent également renforcer la mobilisation autour de la pétition nationale visant la reconnaissance internationale du GENOCOST.

« Plus jamais ça » : un message porté par les participants

La cérémonie s'est achevée par un geste symbolique : l'inscription du message « Plus jamais ça » sur le Mur des Millions par le gouverneur intérimaire.

À travers cette commémoration, les autorités et les victimes ont rappelé l'importance de préserver la mémoire collective, de lutter contre l'impunité et de faire de la justice un levier pour une paix durable dans l'Est de la RDC.