Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Lancement de l'exposition-vente des produits en perlage « Made in Congo »

Le ministre de l'Emploi, de l'Entrepreneuriat et de la Formation qualifiante, Rodrigue Charles Malanda Samba, a officiellement lancé, le 31 juillet à l'hôtel Pefaco, en face de l'aéroport international Maya-Maya, l'exposition-vente des produits de perlage fabriqués par les artisans congolais. Cet événement couronne une vaste formation qualifiante menée par le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage (Fonea).

Pendant près de trois mois depuis le 20 avril, le Fonea a accompagné près de 1 500 jeunes à Brazzaville et à Pointe-Noire dans l'apprentissage des techniques de perlage. Malgré 109 décrochages en cours de route, le programme affiche un taux de réussite remarquable de 92,7 %, avec 1 391 apprenants (Hommes, femmes et personnes vivant avec un handicap) qui ont mené l'aventure à terme.

Afin de cerner avec précision les contours et la qualité des créations exposées, le ministre Rodrigue Charles Malanda Samba a personnellement visité l'ensemble des stands, joignant le geste à la parole en achetant divers articles. « Cet événement est bien plus qu'une fin de formation. Il marque l'aboutissement d'un investissement dans le capital humain et illustre la volonté du gouvernement de doter notre jeunesse des compétences pratiques directement mobilisables sur le marché du travail.

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Au-delà des compétences techniques apprises, cette formation a aussi mis l'accent sur la nécessité de vous doter d'un bagage constitué d'un savoir-faire, d'un savoir-être et d'une vision entrepreneuriale. Cette exposition-vente qui est ouverte au grand public, aux partenaires économiques et investisseurs et acheteurs potentiels permettra aux exposants de présenter leur création, de développer leur réseau, de recevoir les commandes et d'ouvrir de nouvelles perspectives de commercialisation », a-t-il indiqué.

Au-delà de la technique pure, ce programme s'est distingué par son approche globale. Les bénéficiaires ont été initiés à la gestion d'entreprise, au calcul des coûts de production, à la fixation des prix, au marketing ainsi qu'à la commercialisation. Autant d'outils indispensables pour transformer de simples artisans en de véritables créateurs de richesse, répondant ainsi à la vision des autorités de stimuler l'auto-emploi et de consolider la souveraineté économique nationale.

Le ministre en charge de l'Entrepreneuriat a particulièrement salué le caractère inclusif de cette cohorte, qui a fait la part belle aux personnes vulnérables, notamment celles vivant avec un handicap, prouvant si besoin en était que le talent ignore les barrières physiques.

Prenant la parole, le directeur général du Fonea est revenu sur les jalons de cette réussite collective, soulignant l'importance de l'accompagnement institutionnel. « Depuis le 20 avril 2026 et durant pratiquement trois mois, le Fonea a accompagné ces jeunes avec une seule conviction : celle que chaque compétence acquise est une porte qui s'ouvre vers l'emploi et vers la dignité de notre jeunesse.

Aujourd'hui, cette conviction prend vie à travers les talents que nous découvrons et surtout à travers les oeuvres remarquables qui témoignent de leur savoir-faire. Nous clôturons cette formation avec un taux de 92,7 % ; en effet, sur une projection de 1 500 jeunes entre Brazzaville et Pointe-Noire, il y a eu 109 décrochages et 1 391 apprenants qui ont persévéré jusqu'au bout de l'aventure » , a expliqué Patrick Robert Ntsibat.

Les efforts conjoints du ministère de tutelle, du comité de direction du Fonea ainsi que de l'entreprise partenaire SAR ont également été chaleureusement mis en avant pour expliquer la concrétisation rapide et qualitative de ce projet d'apprentissage.

Un appel vibrant à consommer local

Prévue du 31 juillet au 3 août, cette exposition-vente se pose comme le véritable premier marché de ces nouveaux entrepreneurs. Afin de pérenniser cette dynamique, Rodrigue Charles Malanda Samba a lancé un appel pressant. « J'invite les administrateurs publics et privés, les entreprises, les partenaires techniques et financiers ainsi que l'ensemble des Congolais à acquérir les produits de cette exposition-vente pour promouvoir le Made in Congo», a-t-il appelé.

À travers cette initiative, le Congo démontre une fois de plus que ses filières artisanales constituent un levier redoutable d'insertion professionnelle, d'émancipation sociale et de valorisation du génie créatif national.