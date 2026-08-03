Congo-Brazzaville: JiBC 2026 - La deuxième édition pointe à l'horizon

Du 14 au 18 septembre, le Congo accueillera la deuxième édition des Journées de l'innovation au bassin du Congo (JIBC). Plus de trois cents participants, quarante startups et trente investisseurs sont attendus pour faire émerger des projets à fort impact.

À quelques semaines de son ouverture, la deuxième édition des JiBC affiche une ambition claire : transformer les idées en investissements et faire du Congo un carrefour régional de l'innovation. Axée sur le thème « Jeunesse et Innovation au service du futur du continent: de la terre aux startups-Structurer et financer l'Afrique centrale de demain », la rencontre se déroulera du 14 au 18 septembre, entre Boko-Kinkala dans le département du Pool, et la capitale congolaise, Brazzaville.

Portées par Africadvice Group, Innovation outre-Mer (IOM) Africa, le CFEC/EDYNJANA et le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens Congo, les JiBC veulent répondre à un constat partagé : les jeunes innovateurs d'Afrique centrale disposent d'un potentiel considérable, mais peinent encore à accéder aux financements et aux réseaux internationaux. « Les JiBC 2026 ont été conçues pour répondre à ces défis de manière concrète, en structurant les initiatives locales, en créant des passerelles entre acteurs de terrain et financeurs, et en ouvrant un accès direct aux opportunités de financement internationales », expliquent les organisateurs.

Une édition tournée vers l'action

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Cette deuxième édition franchit un nouveau cap. L'événement se présente désormais comme une plateforme régionale d'innovation, de financement et de partenariats, avec, en ligne de mire, le programme « Road to IOM 11-Station F Paris ».

Les chiffres traduisent cette montée en puissance. Les organisateurs attendent plus de trois cents participants venus d'au moins cinq pays, à savoir le Congo, le Cameroun, le Tchad, la République démocratique du Congo et la Centrafrique. Ce, en plus de quarante startups sélectionnées pour les sessions de pitch et plus de trente investisseurs et partenaires. L'objectif est aussi de qualifier vingt dossiers de financement, de lancer trois projets pilotes dès la clôture du forum et de retenir dix startups qui intégreront le programme IOM 11 à Station F, à Paris en France, en novembre prochain.

Les JiBC 2026 seront également marquées par le lancement officiel de l'Africa women impact fund, dédié aux entrepreneures, ainsi que par la signature de la Déclaration de Brazzaville, présentée comme « L'acte fondateur d'un engagement commun pour l'innovation en Afrique centrale ».

Une programmation entre terrain, technologie et affaires

La première phase des JIBC 2026, du 14 au 16 septembre dans le Pool, privilégiera l'immersion. Marche pour la terre, plantation d'arbres, visites de fermes agroécologiques, ateliers sur les sols, les drones, la bioénergie ou encore l'Agritech rythmeront ces trois journées. Elles s'achèveront par un marché des jeunes créateurs et la Déclaration de Kinkala.

Le forum prendra ensuite ses quartiers à Brazzaville, les 17 et 18 septembre. Les débats porteront notamment sur la ville durable, l'intelligence artificielle ou encore les mécanismes de financement entre Brazzaville et Dallas.

Le dernier jour sera consacré au Grand Pitch des startups, aux rencontres B2B, à la Deal Room, aux tables rondes et à la sélection des dix lauréats appelés à représenter l'Afrique centrale à Paris. Une séquence qui illustre la volonté des organisateurs de faire des JiBC « la première véritable plateforme d'innovation et de financement dédiée à l'Afrique centrale ».