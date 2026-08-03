Congo-Brazzaville: Système de santé en zone rurale - Kaani Assistance publie un livre blanc sur l'initiative « Mama telama »

Le paysage sanitaire rural congolais fait l'objet d'un signal d'alarme retentissant. L'organisation non gouvernementale Kaani Assistance a officiellement publié, le 31 juillet, un livre blanc issu des missions de terrain menées depuis 2023 dans les départements du Pool, de la Bouenza et de la Sangha. Ce document expose sans fard la fracture béante entre les promesses constitutionnelles du droit à la santé et la dure réalité vécue au quotidien par la population des zones reculées et le personnel soignant.

Porté par la National endowment for democracy via l'association Friends of the Congo, le rapport de Kaani assistance met en lumière la déliquescence avancée des Centres de santé intégrés (CSI). À Goma Tsé-tsé, Kinkala, Mouyondzi, Kolo, Kingoué, Sembé ou encore Elogo, les constats convergent ; infrastructures dégradées, absence d'eau courante et d'électricité, pénuries chroniques de matériel médical de base et manque cruel de personnel qualifié.

Cette précarité structurelle pèse lourdement sur les indicateurs sanitaires nationaux. Entre 2010 et 2022, le taux de mortalité maternelle est passé de 195 à 302 pour 100 000 naissances vivantes, une tragédie que Kaani Assistance qualifie d'évitable. Les données actualisées pour la période 2024-2025 confirment cette vulnérabilité accrue, marquée par des ruptures quasi-généralisées de stocks d'antirétroviraux, le dépassement des seuils d'alerte pour le paludisme et des tensions budgétaires chroniques réduisant la part de la santé dans le produit intérieur brut.

Quand les femmes prennent leur destin en main

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à ces défaillances institutionnelles, l'organisation non gouvernementale (ONG) a résolument choisi de placer les usagères au coeur de la riposte. Comme l'explique Franche Malanda, responsable des projets, ce travail a été mené en étroite connivence avec les femmes de ces localités, celles qui sont en première ligne face aux carences du système de santé.

C'est dans cet esprit d'autonomisation qu'est née l'initiative de la mutuelle de santé communautaire « Mwama telama ». Fondée sur la solidarité locale, cette stratégie permet aux adhérentes de cotiser mensuellement à hauteur d'environ 1 000 FCFA pour soutenir l'équipement de leur CSI de rattachement. En contrepartie, lorsqu'une femme membre sollicite les services de la structure médicale, ses frais de prise en charge sont réduits de moitié. Actuellement opérationnelle à Goma Tsé-tsé, Kolo et Elogo, cette initiative démontre une résilience communautaire.

Cependant, la coordinatrice de l'ONG, Luce Bénédicte Ngangoué, pose une limite de taille: la mobilisation populaire ne saurait pallier l'absence de médicaments et d'agents qualifiés. La revitalisation des CSI et le développement des mutuelles demeurent des défis indissociables.

Loin de se limiter à un simple constat d'échec, ce livre blanc formule des recommandations pragmatiques articulées autour de trois axes majeurs. Aux institutions gouvernementales, l'organisation enjoint de procéder d'urgence à la réhabilitation physique des CSI, d'assurer une affectation équitable de sages-femmes et d'infirmiers assortie d'un versement régulier des salaires, de rétablir la gratuité des antipaludiques pour les mères et les enfants, et de garantir un approvisionnement permanent en médicaments essentiels.

Au niveau local, l'appel est lancé pour le déploiement de relais de santé communautaire et le renforcement des comités de gestion intégrant les usagers. Enfin, les partenaires internationaux sont invités à soutenir durablement le financement des soins de santé primaires en milieu rural et à accompagner l'extension du modèle mutualiste.

À travers ce livre blanc, Kaani Assistance rappelle qu'un accès équitable à la santé n'est ni un privilège urbain ni une faveur, mais un impératif de justice sociale et un droit fondamental inaliénable pour chaque citoyen de la République du Congo.