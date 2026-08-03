Congo-Brazzaville: Littérature - Yvon Wilfride Lewa-Let Mandah publie son quatorzième ouvrage

revue litteraire

L'écrivain Yvon Wilfride Lewa-Let Mandah a présenté, lors de la troisième édition du Salon international du livre et des arts de Pointe-Noire, du 23 au 26 juillet, son nouvel ouvrage « Evangilarts », un essai de cent pages publié aux Editions LMI. La critique littéraire a été faite par Rock Simba.

«Evangilarts » est un ouvrage qui réconcilie la foi chrétienne et les arts. L'essai illustré, abondamment commenté et expliqué comme un véritable document pédagogique, scelle ainsi la cohabitation entre la religion et la culture. « C'est un dialogue entre la foi et la raison. Mieux encore, c'est une embouchure où la parole de Dieu et les arts s'entremêlent au bénéfice de l'humanité. On y comprend comment la littérature et les arts servent de mouture pour la connaissance et la diffusion de la parole de Dieu. Pour les férus de la littérature et des arts, ce livre est une boussole. Il donne accès aux profanes en la matière, les conduisant sûrement à travers une autoroute », est écrit dans le prologue.

Subdivisé en quatre parties essentielles : la littérature et les arts ; l'évangile ; vecteurs ; la littérature et les arts au service de l'évangile, « Evangilarts » est la part active de l'auteur au développement des valeurs. « Un sachant qui n'a pas gardé des connaissances, des savoirs pour lui seul, Yvon Wilfride Lewa-Let Mandah met son temps à la recherche pour montrer qu'il comprend les préoccupations des humains. Ce livre est la contribution d'un artiste pour rendre meilleur l'assimilation des connaissances variées », a dit Rock Simba, le critique littéraire.

Présent à l'activité, le Pr Rony Devillers Yala Kouandzi, maître de conférences, chercheur et critique, enseignant à la Faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'Université Marein-Ngouabi, a dit: « Pour moi, "Evangilarts" est la résultante du parcours de son auteur. Parcours d'un homme qui s'est assagi et qui prodigue des conseils en matière de littérature, arts et théologie à ses contemporains et à la postérité ».

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« Dans "Evangeliarts", je m'adresse à toute personne sans distinction de sexe, de race et d'obédience. C'est aussi une aspiration vers le bien-être pour tous et le bien faire par tous. Il est aussi la quête vers la cité idéale que j'appelle la Namentitude. En vérité, "Evangilarts" est la transcription de mon mémoire, fruit de mes travaux de recherches et applications couronnant mon cursus académique après quatre ans de formation soutenue et assidue à l'Institut de formation aux ministères et aux oeuvres chrétiennes de Paris, en France » a expliqué Yvon Wilfride Lewa-Let Mandah.

Poète, dramaturge, essayiste, romancier, comédien, metteur en scène et directeur artistique de la compagnie théâtrale Autopsie, Yvon Wilfride Lewa-Let Mandah est président du Centre de la République du Congo de l'Institut international du théâtre, partenaire officiel de l'Unesco. Scientifique de formation, il est aussi enseignant de français et d'anglais. Après trois décennies de carrière littéraire et artistique couronnées de distinctions à travers la planète et un leadership avéré comme berger, prédicateur et conférencier itinérant de l'évangile, il montre par le truchement de ce livre comment la littérature et les arts sont des vecteurs de l'évangile.