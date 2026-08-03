Congo-Brazzaville: Disparition - Rodolphe Adada rend un dernier hommage à Gilbert Djombo Bomodjo

L'ambassadeur de la République du Congo en France, Rodolphe Adada, a rendu un dernier hommage à Gilbert Djombo Bomodjo, ancien préfet de la Likouala et membre du Parti congolais du travail (PCT), décédé le 19 juillet dans un hôpital parisien, des suites d'une longue maladie.

Le 31 juillet, au funérarium des Joncherolles, à Villetaneuse, près de Paris, s'est tenue la cérémonie de levée du corps de Gilbert Djombo Bomodjo en présence de la famille, des proches, des membres du PCT et d'une délégation de l'ambassade du Congo en France, conduite par Rodolphe Adada. La communauté congolaise de France est également venue rendre un dernier hommage à cet ancien serviteur de l'État.

Né le 19 juin 1949 et résidant à Impfondo, dans le département de la Likouala, au Nord de la République du Congo, Gilbert Djombo Bomodjo a marqué son parcours par son engagement au service de l'administration publique et de son pays.

Empreinte de recueillement et d'émotion, la cérémonie a offert aux participants l'occasion de saluer la mémoire du défunt avant le rapatriement de sa dépouille en République du Congo, où il sera inhumé sur la terre de ses ancêtres.