Maroc: Coopération - Bilyf salue l'engagement du Maroc dans la promotion de la jeunesse

Le président de la plateforme Brazzaville international leadership youth forum (Bilyf), Précieux Massouemé, a pris part, le 30 juillet à Brazzaville, au 27e anniversaire de la Fête du trône organisée par l'ambassade du Maroc au Congo.

À cette occasion, au nom de cette organisation, il a salué l'engagement constant ce royaume en faveur du rapprochement entre les peuples et de la promotion de la jeunesse.

Le président de Bilyf était accompagné de quatre jeunes leaders qui ont eu l'honneur de représenter le Royaume du Maroc lors de la deuxième simulation de la Conférence de l'Union africaine. Selon Précieux Massouemé, l'invitation de l'ambassade du Maroc à Brazzaville traduit la reconnaissance des actions menées par son organisation dans les domaines du leadership, de la diplomatie des jeunes et de l'intégration africaine.

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Il a également rappelé que la prestation remarquable des quatre lauréats, alliant engagement et sens diplomatique, leur a valu le prix de la « Meilleure représentation diplomatique » au cours de cet exercice de simulation. La réception a permis, par ailleurs, au Bilyf de réitérer ses remerciements à la représentation diplomatique marocaine pour la confiance accordée. « Nous renouvelons nos félicitations à nos quatre lauréats, qui continuent de porter haut les valeurs d'excellence, de dialogue, de coopération et de diplomatie. Ensemble, préparons une jeunesse africaine capable de bâtir des ponts entre les nations », a déclaré Précieux Massouemé.

Célébrée le 30 juillet de chaque année, la Fête du trône demeure la manifestation nationale la plus solennelle au Maroc. Elle marque l'intronisation officielle du roi Mohammed VI, le 30 juillet 1999, et donne lieu à des cérémonies officielles et populaires dans l'ensemble du royaume.