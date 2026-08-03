Le 1er août 2026 marque le 99e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de libération (APL) chinoise.

Depuis près d'un siècle, sous la direction du Parti communiste chinois, l'APL a traversé les épreuves de la guerre et forgé une histoire glorieuse au service de l'indépendance nationale et de l'émancipation du peuple.

Elle constitue un pilier essentiel pour préserver la souveraineté du pays et la dignité nationale, et demeure une force résolue pour défendre la paix et la stabilité mondiales. Depuis l'avènement de la nouvelle ère, sous la conduite de la pensée de Xi Jinping sur le renforcement de l'armée, l'APL s'est engagée dans une nouvelle étape de modernisation et marche avec détermination vers l'objectif grandiose de devenir une armée parmi les meilleures au monde.

Développement pacifique : une valeur constamment défendue

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son histoire cinq fois millénaire, la nation chinoise est toujours attachée à la paix et au bon voisinage. Elle a porté sans cesse les concepts de bonne entente et d'harmonie, et oeuvré au patriotisme marqué par la sauvegarde de son territoire plutôt que le colonialisme expansionniste.

Aujourd'hui, la Chine applique fermement une politique de défense à caractère strictement défensif. Les dépenses militaires chinoises représentent depuis longtemps moins de 1,5 % de son produit intérieur brut annuel, soit un niveau inférieur à la moyenne mondiale.

La Chine est le seul pays à avoir inscrit dans sa Constitution la poursuite d'une voie de développement pacifique. Elle est également le seul parmi les grands pays dotés d'armes nucléaires à s'être engagé à ne pas y recourir en premier. Si la Chine est passée d'un pays faible et pauvre à la deuxième économie mondiale, ce n'est ni par l'expansion militaire ni par le pillage colonial, mais grâce à l'assiduité de son peuple et à la préservation de la paix.

Esprit de solidarité : l'engagement de l'armée populaire

Le monde traverse aujourd'hui des changements inédits depuis un siècle, marqués par des contre-courants comme l'unilatéralisme, le découplage économique et les barrières tarifaires. Des dossiers brûlants, tels que la course aux armements, le terrorisme, la cybersécurité et le changement climatique, constituent autant de défis auxquels est confrontée la communauté internationale. « Quel monde à construire et comment le construire ? » devient une question majeure touchant l'avenir de l'humanité. Face à cette question de notre époque, le président Xi Jinping a avancé la vision de construire une communauté d'avenir partagé pour l'humanité et les quatre initiatives mondiales, appelant tous les pays à partager heur et malheur dans un esprit de solidarité, en vue d'apporter davantage de stabilité à un monde complexe et turbulent.

Premier fournisseur des Casques bleus parmi les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies et deuxième contributeur financier au budget des opérations de maintien de la paix de l'ONU, la Chine a déployé, depuis 1990, près de 50 000 soldats pour effectuer vingt-six opérations de maintien de la paix, dont dix-sept militaires chinois ont sacrifié leur vie pour honorer l'engagement solennel sur la noble cause de la paix.

Ces dernières années, plus de cent bâtiments militaires chinois répartis en quarante-huit flottes d'escorte ont été mobilisés dans le golfe d'Aden et au large de la Somalie. Ils ont porté assistance à près d'une centaine de bateaux de différentes nationalités, contribuant activement à la sécurité des principales voies maritimes mondiales. La marine chinoise a envoyé à douze reprises des navires-hôpitaux dans le cadre de la « Mission Harmonie », ce qui a permis d'offrir des soins médicaux à près de 250 000 personnes dans quarante pays et régions et de réaliser plus de 1 500 interventions chirurgicales.

Coopération gagnant-gagnant : une amitié profonde malgré la distance géographique lointaine

Bien que séparés par des milliers de kilomètres, la Chine et le Congo partagent le même idéal de la paix et de la solidarité. Le Congo est salué comme « l'oasis de paix » en Afrique centrale. Le président Denis Sassou N'Guesso, à la lumière de l'esprit d'Ubuntu caractérisé par « Je suis parce que nous sommes », a offert activement ses médiations pour trouver des solutions pacifiques aux crises en République démocratique du Congo, en Libye et en République centrafricaine, ce qui est en haute convergence avec la philosophie chinoise de la coexistence harmonieuse, jetant une base solide au développement durable des relations sino-congolaises.

Ces dernières années, la coopération militaire entre nos deux pays a connu un développement solide. Une formation d'escorte de la marine chinoise s'est rendue au Congo pour lancer un exercice conjoint. Le navire-hôpital « Arche de la paix » a visité deux fois le Congo pour offrir des services médicaux gratuits à une dizaine de milliers d'habitants locaux.

Un grand nombre d'officiers congolais a suivi des formations militaires en Chine, contribuant ainsi au renforcement de leurs capacités et au développement de l'amitié traditionnelle entre nos deux armées, de sorte à apporter ensemble des énergies positives à la paix et à la stabilité dans la région.

En sa qualité de coprésident du Focac, la Chine est prête à travailler main dans la main avec le Congo, sous l'impulsion des consensus importants entre les deux chefs d'État, pour approfondir les échanges et les coopérations militaires, renforcer la confiance mutuelle entre nos deux armées et de créer un avenir radieux d'une communauté d'avenir partagé Chine-Congo de haut niveau , de sorte à transmettre le flambeau de paix de génération en génération et faire résonner la cloche de la paix et de la stabilitéé à travers le monde.